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Бизнес

«Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня

«Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня при поддержке компании Alvarez&Marsal и укрепляет позиции Кыргызстана на глобальном финансовом рынке.

6 декабря состоялось торжественное подписание документа между ведущим финансовым институтом Кыргызстана ОАО «Элдик Банк» и международной консалтинговой компанией Alvarez&Marsal (A&M). В рамках документа банк при консультационной поддержке A&M запускает проект по построению депозитария ценных бумаг международного уровня, который в будущем будет связан с мировыми депозитариями, развивая национальный рынок ценных бумаг.

— Создание депозитария — важный шаг в укреплении как позиций Кыргызстана на международной арене, так и доверия иностранных инвесторов к банковской системе республики. Именно поэтому для успешной реализации проекта мы привлекли к работе компанию Alvarez&Marsal, признанного эксперта в области стратегического консалтинга и управления активами, — отметил председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.

Стоит отметить, что ключевыми целями проекта являются укрепление доверия инвесторов и привлечение иностранных инвестиций, развитие локального рынка ценных бумаг и интеграция в глобальную финансовую систему.

Для этого «Элдик Банк» планирует выстроить междепозитарные мосты с ведущими мировыми европейскими депозитариями, а также наладить сотрудничество с глобальными банками-кастодианами для обеспечения доступа к услугам мирового уровня, а также хранения и управления активами.

— Мы горды стать частью столь значимого проекта, который запускает «Элдик Банк». Кыргызская Республика имеет огромный потенциал для развития финансового сектора, и наше сотрудничество с госбанком поможет внедрить лучшие мировые практики и привлечь внимание глобального финансового сообщества, — подчеркнул управляющий директор Alvarez&Marsal по странам Центральной Азии Антон Аважанский.

В ходе реализации проекта планируется достичь значительных результатов по росту объема иностранных инвестиций, повышению доступности финансовых инструментов для локальных и международных игроков и укреплению международного имиджа страны как надежного и перспективного инвестиционного направления.

Запуск депозитария и завершение интеграционных процессов с международными системами — важного этапа в истории финансового развития Кыргызстана — запланированы на конец 2025 года.

Для информации. Alvarez&Marsal — глобальная консалтинговая компания с более чем 40-летним опытом работы в области финансовой и операционной реструктуризации, повышения операционной эффективности и временного управления.

eldik.kg
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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313333/
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