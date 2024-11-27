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Бизнес

«Семейный» тариф от MEGA — экономим вместе, заботимся о каждом!

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает выгодный тарифный план «Семейный». Это уникальное предложение, которое совмещает удобство, экономию и заботу о близких, идеально подходит как для больших, так и маленьких семей.

Основные преимущества тарифа «Семейный»:

  1. Ежемесячно за комплект из нескольких SIM-карт платит только один человек — владелец основного номера. Остальные члены семьи пользуются мобильным интернетом, звонками и SMS бесплатно, что особенно удобно для планирования семейного бюджета.
  2. В тарифе можно подключить до шести SIM-карт, что делает его универсальным решением даже для больших семей.
  3. Возможность просмотра местоположения детей и остатков по пакету в приложении MEGA24.

Всего за 990 сомов на 30 дней для четырех SIM-карт:

  • 40 ГБ интернет-трафика с бесплатной раздачей на другие устройства;
  • бесплатные звонки внутри сети MEGA;
  • 5 минут для звонков на номера других операторов;
  • 200 SMS для общения по всей стране;
  • возможность проверять местоположение детей через приложение MEGA24, что обеспечивает дополнительную безопасность;
  • мобильное телевидение MegaTV: более 50 телеканалов можно смотреть бесплатно на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart TV.

Тарифный план создан для того, чтобы сделать повседневное использование связи максимально простым и выгодным для всей семьи. Вы сможете забыть о множестве отдельных счетов и неожиданно возросших тратах на мобильную связь.

Для подключения достаточно посетить ближайший офис MEGA и приобрести комплект SIM-карт. Все настройки выполняются быстро, чтобы вы могли сразу начать пользоваться преимуществами тарифа.

С этим предложением получаете не просто связь, а полноценное решение для всей семьи: доступный интернет, удобные звонки, возможность следить за безопасностью детей и развлекательные сервисы.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312369/
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