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Бизнес

Bakai Bank открывает новые горизонты с собственным процессинговым центром

Bakai Bank не стоит на месте и постоянно работает над улучшением качества предоставления услуг клиентам.

И одним из важных этапов развития банка стал торжественный запуск собственного процессингового центра.

На церемонии открытия центра председатель совета директоров Bakai Bank Тимур Ибрагимов подчеркнул, что банк стремится внедрять инновации для повышения качества услуг.

Мы понимаем, как важны клиентам надежность и быстрота финансовых операций. Именно поэтому банк инвестировал в передовые технологии и лучшие практики в области процессинга.

Тимур Ибрагимов

Председатель правления банка Умут Абакирова выразила уверенность в том, что собственный процессинговый центр откроет новые горизонты и для банка, и для его клиентов. «Создание нового процессингового центра — это не просто технологическое обновление, которое соответствует современным требованиям, но и новые возможности для наших клиентов», — сказала она.

Собственный процессинговый центр — это упрощение взаимодействия банка и клиента, а также улучшение обслуживания.

Умут Абакирова

По мнению заместителя председателя правления Bakai Bank Ларисы Ченгиз, собственный процессинг для банка — это стратегический проект.

«Это важный шаг в развитии качества, сервиса для наших клиентов. Это новые возможности и преимущества. Это, во-первых, позволит ускорить проведение платежей и увеличить количество транзакций, даст возможность увеличить уровень надежности и безопасности в соответствии с международными стандартами», — отметила она.

И главное, это позволит оперативно разрабатывать и предоставлять нашим клиентам новые карточные продукты, новые современные цифровые сервисы и новые интересные программы лояльности.

Лариса Ченгиз

Она объяснила, что процессинговый центр — это не только серверы и компьютерные сети, через которые проходит информация о транзакциях клиентов.

«Это отдельное помещение с серверной комнатой, которая защищена несколькими системами безопасности, кондиционирования, серверами и другим оборудованием, системой круглосуточного мониторинга работы. Теперь информация о каждой транзакции с карт клиента будет проходить через собственный расчетный центр, а не через сторонний, как это было раньше», — сказала заместитель председателя правления Bakai Bank.

Сегодня мы одни из лидеров в банковском секторе. Очень надеюсь, что это новый виток в развитии банка, и у нас уже заготовлены интересные программы и системы.

Лариса Ченгиз

Она добавила, что расчетный центр получил сертификат безопасности от международной платежной системы Visa, которым подтверждаются надежность и безопасность хранения карточных данных.

Лицензия НБ КР № 043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312359/
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