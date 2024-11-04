Станьте партнером MegaPay и обеспечьте удобные платежи для своих клиентов!

Государственный оператор сотовой связи MEGA приглашает предпринимателей Кыргызстана к сотрудничеству в рамках мобильного приложения MegaPay — удобного платежного сервиса, который позволяет клиентам оплачивать услуги и покупки в режиме 24/7. Подключив свой бизнес к системе MegaPay, вы не только облегчите процесс оплаты для своих клиентов, но и получите эффективный цифровой инструмент для роста и повышения продаж.

Преимущества, которые MegaPay предлагает для вашего бизнеса:

Быстрый и надежный сервис оплаты. Платежи проходят оперативно и безопасно, что создает комфорт для клиентов и сокращает время обслуживания.

Ускорение обслуживания клиентов. Снижение времени на проведение транзакций позволяет обслуживать больше клиентов за тот же период.

Цифровой инструмент продаж. MegaPay предоставляет бизнесу новый канал продаж, который помогает увеличивать охват аудитории.

Круглосуточный прием средств. Приложение доступно 24/7, позволяя клиентам оплачивать товары и услуги в любое удобное для них время.

Удобный способ безналичной и бесконтактной оплаты. Возможность оплаты через MegaPay делает ваш бизнес более современным и удобным для клиентов, предпочитающих бесконтактные расчеты.

Расширение целевой аудитории. Партнерство с MegaPay способствует привлечению новых клиентов, для которых важны доступность и простота оплаты.

Стать партнером MegaPay просто! Для этого достаточно оставить заявку на официальном сайте компании MEGA в разделе MegaPay.

Также вы можете отправить нам электронное письмо на E-mail: megapay@megacom.kg с пометкой в теме письма «Заявка на заключение договора» или позвонить на +996990800800.

Сотрудничество с MegaPay — это шаг вперед для вашего бизнеса, который позволит вам быть ближе к клиентам, предложив им современные и удобные способы оплаты.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.