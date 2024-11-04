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Бизнес

Станьте партнером MegaPay и обеспечьте удобные платежи для своих клиентов!

Государственный оператор сотовой связи MEGA приглашает предпринимателей Кыргызстана к сотрудничеству в рамках мобильного приложения MegaPay — удобного платежного сервиса, который позволяет клиентам оплачивать услуги и покупки в режиме 24/7. Подключив свой бизнес к системе MegaPay, вы не только облегчите процесс оплаты для своих клиентов, но и получите эффективный цифровой инструмент для роста и повышения продаж.

Преимущества, которые MegaPay предлагает для вашего бизнеса:

  • Быстрый и надежный сервис оплаты. Платежи проходят оперативно и безопасно, что создает комфорт для клиентов и сокращает время обслуживания.
  • Ускорение обслуживания клиентов. Снижение времени на проведение транзакций позволяет обслуживать больше клиентов за тот же период.
  • Цифровой инструмент продаж. MegaPay предоставляет бизнесу новый канал продаж, который помогает увеличивать охват аудитории.
  • Круглосуточный прием средств. Приложение доступно 24/7, позволяя клиентам оплачивать товары и услуги в любое удобное для них время.
  • Удобный способ безналичной и бесконтактной оплаты. Возможность оплаты через MegaPay делает ваш бизнес более современным и удобным для клиентов, предпочитающих бесконтактные расчеты.
  • Расширение целевой аудитории. Партнерство с MegaPay способствует привлечению новых клиентов, для которых важны доступность и простота оплаты.

Стать партнером MegaPay просто! Для этого достаточно оставить заявку на официальном сайте компании MEGA в разделе MegaPay.

Также вы можете отправить нам электронное письмо на E-mail: megapay@megacom.kg с пометкой в теме письма «Заявка на заключение договора» или позвонить на +996990800800.

Сотрудничество с MegaPay — это шаг вперед для вашего бизнеса, который позволит вам быть ближе к клиентам, предложив им современные и удобные способы оплаты.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.   
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/310230/
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