Станьте партнером MegaPay и обеспечьте удобные платежи для своих клиентов!

Государственный оператор сотовой связи MEGA приглашает предпринимателей Кыргызстана к сотрудничеству в рамках мобильного приложения MegaPay — удобного платежного сервиса, который позволяет клиентам оплачивать услуги и покупки в режиме 24/7. Подключив свой бизнес к системе MegaPay, вы не только облегчите процесс оплаты для своих клиентов, но и получите эффективный цифровой инструмент для роста и повышения продаж.
Преимущества, которые MegaPay предлагает для вашего бизнеса:
- Быстрый и надежный сервис оплаты. Платежи проходят оперативно и безопасно, что создает комфорт для клиентов и сокращает время обслуживания.
- Ускорение обслуживания клиентов. Снижение времени на проведение транзакций позволяет обслуживать больше клиентов за тот же период.
- Цифровой инструмент продаж. MegaPay предоставляет бизнесу новый канал продаж, который помогает увеличивать охват аудитории.
- Круглосуточный прием средств. Приложение доступно 24/7, позволяя клиентам оплачивать товары и услуги в любое удобное для них время.
- Удобный способ безналичной и бесконтактной оплаты. Возможность оплаты через MegaPay делает ваш бизнес более современным и удобным для клиентов, предпочитающих бесконтактные расчеты.
- Расширение целевой аудитории. Партнерство с MegaPay способствует привлечению новых клиентов, для которых важны доступность и простота оплаты.
Стать партнером MegaPay просто! Для этого достаточно оставить заявку на официальном сайте компании MEGA в разделе MegaPay.
Также вы можете отправить нам электронное письмо на E-mail: megapay@megacom.kg с пометкой в теме письма «Заявка на заключение договора» или позвонить на +996990800800.
Сотрудничество с MegaPay — это шаг вперед для вашего бизнеса, который позволит вам быть ближе к клиентам, предложив им современные и удобные способы оплаты.
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.