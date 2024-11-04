00:15
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Бизнес

«Литрес»: электронные и аудиокниги для абонентов MEGA!

В преддверии длинных выходных приятная новость для всех, кто ценит книги и стремится провести время с пользой. У абонентов государственного оператора мобильной связи MEGA есть возможность наслаждаться неограниченным доступом к популярной библиотеке «Литрес».

Теперь можно загрузить приложение «Литрес» и выбрать произведения на любой вкус: от классики мировой литературы до современных бестселлеров, увлекательных детективов и полезной профессиональной литературы. Сервис включает и большой выбор подкастов на самые разные темы — от личного развития до науки и искусства.

Тарифные пакеты «Литрес» для абонентов MEGA:

  • «Литрес Стандарт»: доступ к электронным книгам.
    Подключение: на день — 6 сомов (*2425*1*1#), на месяц — 155 сомов (*2425*1*30#).
  • «Литрес Аудио»: доступ к аудиокнигам и подкастам.
    Подключение: на день — 12 сомов (*2425*2*1#), на месяц — 305 сомов (*2425*2*30#).
  • «Литрес Премиум»: расширенный доступ к электронным книгам, включая новинки и бизнес-литературу.
    Подключение: на день — 10,50 сома (*2425*3*1#), на месяц — 265 сомов (*2425*3*30#).
  • «Литрес Все включено»: полный доступ к премиальному каталогу электронных и аудиокниг, а также подкастов.
    Подключение: на день — 14 сомов (*2425*4*1#), на месяц — 385 сомов (*2425*4*30#).

При первом подключении получите 14 дней бесплатного доступа к пакету «Все включено».

Это удобное предложение будет особенно полезно тем, кто планирует провести длинные выходные с комфортом: на природе, дома или даже в дороге. Приятное времяпрепровождение с интересной книгой или захватывающим подкастом — идеальный способ отдохнуть и расширить свои знания.

MEGA стремится предоставить своим абонентам не только качественную связь, но и уникальные возможности для саморазвития и досуга.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/310227/
просмотров: 4472
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Совершайте платежи и переводы по QR-коду через MegaPay без комиссии
Скоро в MegaPay: бесконтактные платежи через NFC для вашего удобства!
Станьте партнером MegaPay и обеспечьте удобные платежи для своих клиентов!
Зардалы! MEGA установила базовые станции в приграничной зоне Баткенской области
Безлимит от MEGA: страшно, как много интернета!
MegaPay — лучшее решение для автолюбителей: оформите полис ОСАГО онлайн
Оплата образования с MegaPay: удобство и доступность для студентов и родителей
MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Проверяйте и оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay
Популярные новости
MBANK обратился в&nbsp;правоохранительные органы из-за дезинформации MBANK обратился в правоохранительные органы из-за дезинформации
Академия ГКНБ объявляет набор курсантов на&nbsp;2025-2026 учебный год Академия ГКНБ объявляет набор курсантов на 2025-2026 учебный год
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
16 ноября, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов