«Литрес»: электронные и аудиокниги для абонентов MEGA!

В преддверии длинных выходных приятная новость для всех, кто ценит книги и стремится провести время с пользой. У абонентов государственного оператора мобильной связи MEGA есть возможность наслаждаться неограниченным доступом к популярной библиотеке «Литрес».

Теперь можно загрузить приложение «Литрес» и выбрать произведения на любой вкус: от классики мировой литературы до современных бестселлеров, увлекательных детективов и полезной профессиональной литературы. Сервис включает и большой выбор подкастов на самые разные темы — от личного развития до науки и искусства.

Тарифные пакеты «Литрес» для абонентов MEGA:

«Литрес Стандарт» : доступ к электронным книгам.

Подключение: на день — 6 сомов (*2425*1*1#), на месяц — 155 сомов (*2425*1*30#).

: доступ к электронным книгам. Подключение: на день — 6 сомов (*2425*1*1#), на месяц — 155 сомов (*2425*1*30#). «Литрес Аудио» : доступ к аудиокнигам и подкастам.

Подключение: на день — 12 сомов (*2425*2*1#), на месяц — 305 сомов (*2425*2*30#).

: доступ к аудиокнигам и подкастам. Подключение: на день — 12 сомов (*2425*2*1#), на месяц — 305 сомов (*2425*2*30#). «Литрес Премиум» : расширенный доступ к электронным книгам, включая новинки и бизнес-литературу.

Подключение: на день — 10,50 сома (*2425*3*1#), на месяц — 265 сомов (*2425*3*30#).

: расширенный доступ к электронным книгам, включая новинки и бизнес-литературу. Подключение: на день — 10,50 сома (*2425*3*1#), на месяц — 265 сомов (*2425*3*30#). «Литрес Все включено»: полный доступ к премиальному каталогу электронных и аудиокниг, а также подкастов.

Подключение: на день — 14 сомов (*2425*4*1#), на месяц — 385 сомов (*2425*4*30#).

При первом подключении получите 14 дней бесплатного доступа к пакету «Все включено».

Это удобное предложение будет особенно полезно тем, кто планирует провести длинные выходные с комфортом: на природе, дома или даже в дороге. Приятное времяпрепровождение с интересной книгой или захватывающим подкастом — идеальный способ отдохнуть и расширить свои знания.

MEGA стремится предоставить своим абонентам не только качественную связь, но и уникальные возможности для саморазвития и досуга.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.