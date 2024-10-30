MBANK повышает ставки на депозиты до 14,5 процента годовых

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK обновил условия по вкладам, предлагая повышенные процентные ставки для физических и юридических лиц. Теперь клиенты могут открыть депозиты на максимально выгодных условиях и получить до 14,5 процента годовых.

Для физических лиц доступен вклад «Срочный Онлайн» с процентной ставкой до 14,5 процента годовых в национальной валюте. Открыть депозит можно всего за одну минуту через мобильное приложение MBANK без необходимости посещать банк. Этот вклад сочетает высокую доходность с максимальным удобством.

Как открыть вклад с повышенной процентной ставкой в приложении MBANK:

Откройте приложение MBANK. На главном экране выберите опцию «Открыть депозит». Выберите параметры вклада. Укажите валюту вклада, срок его размещения, а также счет, с которого будет списана сумма для пополнения депозита. Укажите сумму вклада. Введите желаемую сумму, которую вы хотите разместить на депозите. Подтвердите операцию. Нажмите «Подтвердить», и ваш депозит будет открыт.

После завершения процесса вы сможете увидеть свой вклад в разделе «Мой банк» и управлять им в любое удобное время.

«Клиенты MBANK могут не только воспользоваться высокими процентными ставками, но и оценить удобство дистанционного управления своими вкладами. «Срочный Онлайн» — это современное решение, которое позволяет быстро и легко открыть депозит, не тратя время на визиты в банк. Это отличная возможность для тех, кто ищет высокую доходность при минимальных усилиях», — отметила директор операционного департамента Чынара Зарылбай кызы.

Обновленные условия по вкладам в MBANK предоставляют клиентам широкий выбор инструментов для эффективного управления своими финансами. Вклад «Срочный Онлайн» — это удобный способ разместить средства с максимальной выгодой не выходя из дома, а вклад «Срочный» остается надежным вариантом для тех, кто предпочитает классическое обслуживание в отделении. Благодаря таким условиям, каждый клиент может подобрать наиболее подходящий вариант для сбережений и обеспечить стабильный доход.

MBANK — первый цифровой!

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