Госбанк развития КР за устойчивое развитие

Все чаще мы слышим термин «устойчивое развитие». Что же это такое и для чего нужно?

Данный термин пришел к нам с Запада. Он был введен еще в 1987 году Организацией Объединенных Наций (ООН). Определение устойчивого развития — это «удовлетворение сегодняшних потребностей, которое не лишает будущие поколения возможности удовлетворить их собственные потребности».

Устойчивое развитие имеет решающее значение для сохранения жизни на нашей планете. Чтобы его добиться, необходимы сокращение количества отходов, сбережение природных ресурсов и сохранение экосистем.

По мере нарастания неблагоприятных прогнозов относительно глобального потепления, сокращения лесов, трудностей с водными ресурсами и других экологических проблем, все больше людей и организаций принимают решение сократить или свести к нулю воздействие на окружающую среду, чтобы внести свой вклад в борьбу за экологию и будущее планеты.

К принципам устойчивого развития относятся:

отрицательный показатель выброса углекислого газа;

положительное влияние на водный баланс;

снижение отходов;

здоровые экосистемы.

Многие страны ищут пути, позволяющие оказать локальное влияние на изменение климата с помощью технологий, снижающих вредное воздействие на экологию. Стремятся сократить энергопотребление, снизить уровень выброса углерода благодаря использованию более инновационных и сберегающих технологий.

Госбанк развития КР также поддерживает это важное направление и в своей деятельности стремится следовать целям устойчивого развития.

Одним из ключевых видов финансирования Госбанк развития КР выделяет «Зеленое финансирование». Через финансирование зеленых проектов Госбанк пытается оказать положительное влияние на сохранение экологии страны.

Госбанк развития КР выделяет финансирование юридическим лицам на реализацию зеленых проектов по выгодным ставкам от 6 процентов годовых, минимальная сумма финансирования от 10 миллионов сомов.

Вместе мы сможем сохранить нашу экологию!

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