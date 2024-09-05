Объявлены победители финального розыгрыша «Лето жарких подарков»

Отечественная компания-ретейлер «Умай Групп», управляющая такими популярными магазинами, как Globus, «Достор», «Народный» и SPAR, подвела главные итоги розыгрыша «Лето жарких подарков», проходившего с 1 июля по 31 августа.

Напомним, покупатели, совершающие покупки на сумму от 500 сомов и более с использованием карты или приложения магазинов «Умай Групп», автоматически становились участниками розыгрыша. Нужно было всего лишь приобрести один товар — участник акции. За каждый чек свыше 500 сомов участник получал один купон.

Еженедельные розыгрыши проводились на протяжении всего конкурса. В них разыгрывались сертификаты на бонусы, бытовая техника и аксессуары. Партнерами акции выступили туристическое агентство Travel Shop, а также магазины «Планета электроники» и iStore. Всего — 142 приза!

Розыгрыш главного приза — сертификата на путешествие на сумму в 200 тысяч сомов от туристического агентства Travel Shop состоялся 2 сентября. Победителем стала Анастасия Семенцова.

Также в финале были разыграны:

• пять сертификатов на 20 тысяч бонусов. Их получили:

1. Раймахунов Карим.

2. Садирбай кызы Айжамал.

3. Хао Максим Викторович.

4. Смирнов Константин Владимирович.

5. Аббасов Осман.

• пять сертификатов на 30 тысяч бонусов. Их получили:

1. Махмудова Галина Викторовна.

2. Маматалиева Миргул Муктаровна.

3. Тажикова Гулнур.

4. Юнусов Абдурахим.

5. Егорова Татьяна Николаевна.

• Apple Watch SE (2023) — Исабаева Жамалкан;

• iPhone 15PRO 256 GB — Чупаева Нургул;

• гриль-пресс Rondell-МБТ RDE — 1702 (при поддержке магазина «Планета электроники») — Дакланов Азамат.

Список всех победителей можно посмотреть по ссылке.

«Умай Групп» поздравляет победителей финального розыгрыша «Лето жарких подарков»! Мы рады, что вы стали частью этого увлекательного конкурса, который стал не просто розыгрышем призов, но и возможностью для многих исполнить долгожданную мечту.

Мы благодарны каждому участнику. Ваша любовь и доверие бесценны, и мы гордимся тем, что можем радовать вас не только качественными товарами, но и приятными сюрпризами.

Забрать свои заслуженные призы вы можете по адресу: Бишкек, улица Матросова, 1а/22 (магазин Globus 3). Призы участников из регионов будут оправлены в ближайшие для них магазины компании. Не забудьте захватить с собой удостоверение личности и выигрышный купон.

«Умай Групп» — крупнейшая компания-ретейлер в стране. На сегодня она управляет магазинами и супермаркетами четырех сетей Globus, SPAR, «Народный» и «Достор». Это более 130 магазинов и более 65 тысяч квадратных метров торговых площадей, предлагающих широкий ассортимент качественных товаров по доступным ценам.

«Умай Групп» — это не только удобство и комфорт, но и гарантия высокого уровня обслуживания и всегда свежих продуктов.