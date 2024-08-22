Приходите в магазины O!Store за новым смартфоном Infinix для вашего школьника, а в подарок получите второй телефон и еще 2 крутых презента!

В числе подарков на выбор есть умные весы, смарт-часы, TWS-наушники, пауэрбанки, рюкзак и зарядные устройства. Все самое необходимое. Такая щедрая акция — только в O!Store.

Все смартфоны официально зарегистрированы в Государственной системе идентификации, и это легко проверить в приложении «Мой О!».

Любой из смартфонов можно оформить в рассрочку без процентов от 1920 cомов в месяц.

Смартфон для школьника сегодня — это не прихоть, а необходимость. Смартфон помогает держать друг с другом связь, искать информацию для уроков, учиться онлайн во время возможных карантинов.

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Акция действует с 22.08.2024 г. по 30.09.2024 г. (включительно) во всех магазинах O!Store только на имеющиеся в продаже смартфоны Infinix. Подарки могут отличаться от изображений на картинке. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Спрашивайте подробную информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.