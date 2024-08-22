12:10
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!

Приходите в магазины O!Store за новым смартфоном Infinix для вашего школьника, а в подарок получите второй телефон и еще 2 крутых презента!

В числе подарков на выбор есть умные весы, смарт-часы, TWS-наушники, пауэрбанки, рюкзак и зарядные устройства. Все самое необходимое. Такая щедрая акция — только в O!Store.

Все смартфоны официально зарегистрированы в Государственной системе идентификации, и это легко проверить в приложении «Мой О!».

Любой из смартфонов можно оформить в рассрочку без процентов от 1920 cомов в месяц.

Смартфон для школьника сегодня — это не прихоть, а необходимость. Смартфон помогает держать друг с другом связь, искать информацию для уроков, учиться онлайн во время возможных карантинов.

Спешите — количество смартфонов и подарков ограничено.

Акция действует с 22.08.2024 г. по 30.09.2024 г. (включительно) во всех магазинах O!Store только на имеющиеся в продаже смартфоны Infinix. Подарки могут отличаться от изображений на картинке. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Спрашивайте подробную информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302758/
просмотров: 7379
Версия для печати
Материалы по теме
Стартовал новый поток бесплатной стажировки в О! — Java Backend Developer 6.0
Открыт набор на бесплатную стажировку Intern Labs QA 2.0 — Automation от О!
Оператор О! проясняет ситуацию с незарегистрированными телефонами
До 15 августа все телефоны в КР должны быть зарегистрированы
Пополняйте баланс абонента О! из-за границы в приложении «СберБанк Онлайн»
Мобильный оператор О! — лидер по охвату и емкости сети в Кыргызстане
О! напоминает: мобильные телефоны можно зарегистрировать только до 15 августа
Купи смартфон — забери подарок! Летняя акция от O!Store
Не беспокойтесь о регистрации смартфона, покупая его в O!Store
Мобильный оператор О! назвал важные правила защиты от телефонных мошенников
Популярные новости
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
MEGA приглашает на&nbsp;уникальный концерт скрипача Даниэля Лозаковича MEGA приглашает на уникальный концерт скрипача Даниэля Лозаковича
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
12:08
Поиски 3-летнего мальчика в БЧК. Его родители просят президента осушить канал Поиски 3-летнего мальчика в БЧК. Его родители просят пр...
12:00
Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пытается ее изменить
11:46
Мусор вывозят на территорию Ботанического сада
11:42
Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
11:25
Народный артист КР избил студента балетного училища. Его осудили на один год