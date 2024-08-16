«Т-Банк» выпустил карты с природой Кыргызстана. Вы тоже можете ее оформить

«Т-Банк» выпустил лимитированные карты с видами Кыргызстана и других стран. Этой картой можно пользоваться в России, получать зарплату и переводить деньги семье.

Вот плюсы карты Black от «Т-Банка»:

Кешбэк реальными рублями каждый месяц до 30 процентов. Просто расплачивайтесь картой в магазинах и получайте до 6 тысяч рублей на нее раз в месяц.

Бесплатные переводы в другие банки и никаких комиссий за платежи за ЖКУ, штрафы и так далее.

Быстрые переводы в валюте. В приложении «Т-Банка» можно переводить деньги в любой банк Кыргызстана. Если отправите до 20 тысяч рублей в месяц, комиссии не будет вообще. Если больше, комиссия составит 1 процент от суммы перевода. Вам даже не нужно обменивать валюту. При переводе вы сразу же видите на экране курс на сегодня в кыргызских сомах, которые будут зачислены на счет получателя.

Бесплатное снятие наличных: до 500 тысяч рублей в банкоматах «Т-Банка», от 3 тысяч до 100 тысяч рублей в банкоматах других банков.

В подарок — удобный картхолдер для вашей карты.

Оформите удобную карту для жизни и работы в России и не забудьте выбрать дизайн с красивым пейзажем Кыргызстана по этой ссылке.