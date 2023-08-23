Переводы из России домой. Приложение «Тинькофф Банка» теперь на кыргызском языке

Приложение «Тинькофф Банка» перевели на кыргызский язык. Рассказываем, для чего вам может понадобиться карта этого банка.

«Тинькофф» — мобильный банк без отделений

В России существует единственный полностью мобильный банк, у которого нет ни одного отделения. Вам может показаться это необычным, но у «Тинькофф» уже 25 миллионов клиентов, которые ему доверяют.

Чтобы оформить карту в обычном банке, вам придется отпрашиваться с работы или тратить выходной на ожидание в очереди.

В «Тинькофф» достаточно потратить 8 минут и не выходя из дома или прямо в аэропорту заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении.

Ходить куда-то за картой вам тоже не придется. Ее вам привезут в удобное время и место — в квартиру, на работу или даже в кафе.

Как переводить деньги из России домой

В приложении «Тинькофф Банка» переводить деньги в Кыргызстан можно просто по номеру телефона или номеру карты. До 20 тысяч рублей в месяц комиссии за перевод нет. При переводе суммы свыше 20 тысяч рублей в месяц комиссия будет 1 процент от суммы перевода — например, с 1 тысячи рублей банк удержит всего лишь 10 рублей.

Отправитель в приложении сразу видит курс перевода рублей в сомы. Деньги приходят мгновенно.

Как оформить карту Tinkoff Black

Чтобы переводить деньги в Кыргызстан без комиссий, понадобится карта Tinkoff Black. Это дебетовая, а не кредитная карта. Пользоваться можно будет только своими деньгами.

Чтобы получить карту, нужно заполнить анкету на сайте. Если у вас нет гражданства России, вам понадобится один из документов: миграционная карта, патент на работу или вид на жительство.

После этого курьер привезет вам карту бесплатно, а в подарок вы получите кошелек для банковских карт.

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Для чего еще нужна карта Tinkoff Black