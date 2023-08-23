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Бизнес

Переводы из России домой. Приложение «Тинькофф Банка» теперь на кыргызском языке

Приложение «Тинькофф Банка» перевели на кыргызский язык. Рассказываем, для чего вам может понадобиться карта этого банка.

«Тинькофф» — мобильный банк без отделений

В России существует единственный полностью мобильный банк, у которого нет ни одного отделения. Вам может показаться это необычным, но у «Тинькофф» уже 25 миллионов клиентов, которые ему доверяют.

Чтобы оформить карту в обычном банке, вам придется отпрашиваться с работы или тратить выходной на ожидание в очереди.

В «Тинькофф» достаточно потратить 8 минут и не выходя из дома или прямо в аэропорту заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении.

Ходить куда-то за картой вам тоже не придется. Ее вам привезут в удобное время и место — в квартиру, на работу или даже в кафе.

Как переводить деньги из России домой

В приложении «Тинькофф Банка» переводить деньги в Кыргызстан можно просто по номеру телефона или номеру карты. До 20 тысяч рублей в месяц комиссии за перевод нет. При переводе суммы свыше 20 тысяч рублей в месяц комиссия будет 1 процент от суммы перевода — например, с 1 тысячи рублей банк удержит всего лишь 10 рублей.

Отправитель в приложении сразу видит курс перевода рублей в сомы. Деньги приходят мгновенно.

Как оформить карту Tinkoff Black

Чтобы переводить деньги в Кыргызстан без комиссий, понадобится карта Tinkoff Black. Это дебетовая, а не кредитная карта. Пользоваться можно будет только своими деньгами.

Чтобы получить карту, нужно заполнить анкету на сайте. Если у вас нет гражданства России, вам понадобится один из документов: миграционная карта, патент на работу или вид на жительство.

После этого курьер привезет вам карту бесплатно, а в подарок вы получите кошелек для банковских карт.

ОФОРМИТЬ КАРТУ

Для чего еще нужна карта Tinkoff Black

  • Оплачивать патент. Чтобы быстро продлить патент, нужно заполнить онлайн-форму на сайте Миграционного центра и указать реквизиты карты «Тинькофф». Если на квитанции есть QR-код, то оплатить можно через него. В приложении «Тинькофф» нужно выбрать свой счет Tinkoff Black, нажать «Платежи» → «Сканировать QR-код».
  • Получать зарплату. На карту Tinkoff Black можно получать зарплату от работодателя, а еще с ней можно открыть счет как самозанятый или привязать к счету ИП.
  • Снимать наличные бесплатно. Если нужны наличные, их всегда можно снять с карты в банкомате. Карта Tinkoff Black удобна тем, что позволяет снимать наличные без комиссии: в банкоматах Тинькофф — любую сумму, а в банкоматах других банков — от 3 тысяч до 100 тысяч рублей.
  • Пополнять счет карты без комиссии. Вносить деньги на карту можно без ограничений и тоже бесплатно через любой банкомат, а также пополнять с карт других банков.
  • Оформить бесплатные карты близким. К карте Tinkoff Black можно выпустить пластиковую дополнительную карту на имя другого человека. Ее можно получить в России, а потом передать близким в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273051/
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