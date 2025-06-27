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Бизнес

Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в России

Если вы живете или собираетесь жить в России, то, возможно, уже сталкивались с отказами банков или трудностями при оформлении кредита. Часто причина в том, что банк не видит вашей финансовой активности и не может оценить вашу надежность. Рассказываем, почему так происходит и как повысить шансы на одобрение.

Шариф Назаров из Бишкека — повар, работает в столовой в Подмосковье. В Россию он перебрался недавно, вместе со старшим сыном. Тот в этом году закончил школу и собирается поступать в университет в Москве. Шариф хочет остаться в стране надолго, а теперь еще и перевезти в столицу всю семью, чтобы быть рядом с сыном во время его учебы. Для этого понадобились деньги: на аренду квартиры, переезд, оформление документов. Шариф решил взять кредит. Но банк отказал.

«Я пришел в отделение, все объяснил, — рассказывает Шариф. — Работа официальная есть, зарплата стабильная. Но мне отказали. В интернете я прочитал, что причина, возможно, в отсутствии финансовой истории».

Шариф, как и многие иностранцы в России, не был финансово понятен для банковской системы.

Почему банки отказывают

Главная причина — банк не знает вас как клиента. Ему важно понимать, есть ли у вас доход, как вы используете карту, платите ли вовремя по обязательствам.

Если у вас нет счета, регулярных операций или кредитной истории в российских банках, вы для них — незнакомый клиент.

К тому же нерезидентский статус усложняет ситуацию: банки осторожнее относятся к таким клиентам.

Что помогает тем, кто только приехал

Если у вас есть счет и вы активно пользуетесь банковскими услугами — у банка формируется «финансовый портрет». Это еще не кредитная история, но чем больше информации, тем выше доверие.

Дебетовая карта — простой способ начать такую финансовую активность. Через нее вы получаете зарплату, оплачиваете покупки, переводите деньги. Эти операции помогают банку лучше понять вас как клиента.

Важно: если у вас есть карта, которой вы активно пользуетесь, — это не гарантирует кредит, но повышает вероятность.

Если вы только начинаете жить в России, обратите внимание на дебетовую карту Black от Т-Банка. Банк учел потребности приезжающих из других стран в Россию:

  • Оформить карту можно без российской сим-карты — достаточно указать иностранный номер;

  • Переводы в Кыргызстан до ~22 тысяч сомов (эквивалент 20 тысяч российских рублей) в месяц без комиссии. Это удобно, если вы регулярно отправляете деньги семье;

  • Приложение и служба поддержки — на кыргызском, русском и английском;

  • Кэшбэк до 30 процентов по спецпредложениям от партнеров — часть потраченных денег возвращается на карту.

Айнур Усманов оформил карту Black от Т-Банка, когда переехал в Россию. Получал зарплаты, оплачивал покупки, переводил деньги семье в Ош. Через несколько месяцев ему понадобились деньги на срочный ремонт техники, он узнал о кредитной карте для иностранцев и подал заявку.

«Никогда раньше в России не брал кредитов, думал, мне и карту не одобрят, — говорит Айнур. — А тут звонят, подтверждают одобрение. Видимо, потому что я пользовался дебетовой картой Т-Банка, все было видно — и зарплата, и траты».

Сейчас он использует кредитку, например, чтобы покрыть непредвиденные расходы. По его словам, главное — пользоваться с умом и не влезать в долги. У Т-Банка есть беспроцентный период 55 дней на любые покупки, а кредитный лимит — до 1 миллиона рублей, это примерно 1,1 миллиона сомов.

С чего начать

Кредит может и не понадобиться — но лучше подготовиться заранее. Первый шаг, который повысит шанс одобрения в Т-Банке, — оформить дебетовую карту Black и начать активно ею пользоваться.

Для оформления обычно достаточно номера телефона и электронной почты. Также в некоторых случаях могут понадобиться:

  • паспорт;

  • миграционная карта, виза или разрешение на проживание.

Узнать подробности о карте Black и подать заявку можно на сайте Т-Банка.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334297/
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