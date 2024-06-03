MEGA поздравила воспитанников детских домов с Международным днем защиты детей

В Международный день защиты детей государственный оператор сотовой связи MEGA традиционно поздравил воспитанников детских домов и реабилитационных центров. Забота о подрастающем поколении, в особенности о детях, которые нуждаются в помощи, является важной частью социально-благотворительной деятельности компании.

Генеральный директор MEGA Айбек Куренкеев посетил Сокулукский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья и Специализированную вспомогательную школу-интернат № 12 в Оше.

«Этот праздник напоминает нам о важности заботы и внимания к детям, о защите их прав и благополучия. Чужих детей не бывает — это наш закон. Поэтому каждый, кто сегодня у вас в гостях, готов помогать в учебе, поддерживать в ваших начинаниях, в решении ваших вопросов. Спасибо всем сотрудникам учреждения, что днем и ночью выполняют обязанности семьи для детей, которым так нужны любовь и душевное тепло. Дети — это самое дорогое, самое бесценное, самое чистое и светлое, что есть на нашей планете. Пусть каждый ребенок будет счастлив, улыбчив и здоров», — сказал глава MEGA.

От лица компании и ее сотрудников воспитанникам был организован праздник с аниматорами и веселой шоу-программой. Всем ребятам вручили сладкие подарки. Кроме того, по заявке администраций учреждениям было подарено техническое оборудование для улучшения учебного процесса.



Руководители учреждений отметили, что такие мероприятия приносят детям большую радость, и поблагодарили компанию за проведенное праздничное мероприятие и внимание к детям.