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Бизнес

Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики

С июня 2024 года в Кыргызстане вводится обязательная регистрация мобильных устройств в Государственной системе идентификации (ГСИ). Соответствующее постановление кабинета министров утверждено в мае 2022-го.

Эти меры являются частью большой работы по защите прав потребителей и помогут сделать рынок мобильных устройств более прозрачным, а также снизить количество контрабанды. Также ожидается, что регистрация в системе снизит количество случаев кражи телефонов.

Государственная система идентификации исключит попадание в страну неоригинальных устройств. К продаже будут допущены только законно ввезенные, безопасные для использования и зарегистрированные по IMEI-коду мобильные телефоны.

IMEI-код — это международный уникальный 15-значный номер, присвоенный каждому устройству с SIM-картой, который служит его идентификатором.

Для покупателей это означает, что приобретаемый мобильный телефон гарантированно соответствует международным стандартам. Также устройство будет блокироваться в случае его кражи.

Мобильные телефоны, которые уже находятся в пользовании кыргызстанцев, по умолчанию получают бесплатную регистрацию в системе вне зависимости от оператора связи.

Проверить свое устройство можно БЕСПЛАТНО:

  • в мобильном приложении MEGA24;
  • на сайте www.imei.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295543/
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