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Бизнес

Ребенок все время в телефоне. Три совета, как извлечь из этого пользу

Начались летние каникулы. И если только вчера наши дети были пять дней в неделю заняты в школе, то уже сегодня их за уши не оттянешь от телефонов и компьютеров. Куда направить энергию ребенка, у которого появилось много свободного времени?

Если вы задавались вопросом, как спланировать лето своего ребенка так, чтобы оно не только было интересным, но и прошло с пользой, то эта статья для вас.

1
Лето — отличное время, чтобы познакомить ребенка с современными технологиями

К примеру, можно предложить создать свою игру вместо того, чтобы просто играть на телефоне.

Игры учат детей быстро реагировать на препятствия, анализировать ситуацию и продумывать действия на несколько шагов вперед. За счет этого ребенок может улучшать когнитивные навыки, память и концентрацию на одной задаче. В дальнейшем эти навыки помогут ребенку начать карьеру в IT.

Почему бы не объяснить ему, что такие игры он сможет делать сам, да еще и зарабатывать на этом?

Дети уже с семи лет могут изучать основы программирования и пробовать силы в создании игр. В этом поможет IT-школа CODIFY, где летом проходит летний IT BootCamp для ребят.

2
Формат летнего компьютерного буткемпа предполагает и отдых, и обучение

Для детей такой лагерь — возможность погрузиться в любимые занятия, найти друзей, узнать новое, развить soft skills, попробовать себя в IT-сфере.

Для родителей это способ занять ребенка чем-то полезным и интересным на каникулах и освободить время для себя, пока ребенок под присмотром опытных менторов.

Программа построена так, чтобы дети успели отдохнуть, отвлечься от школы, подвигаться и пообщаться. В то же время они предполагают учебные занятия, которые длятся час-полтора.

3
Чему можно научиться за лето в IT BootCamp для детей от CODIFY?

Чем больше ребенок погружен в среду обучения, тем лучше он будет усваивать материал.

Поэтому буткемп — это лучший вариант для того, чтобы за короткий срок влиться в IT.

За лето в IT BootCamp дети:

  • узнают о создании сайтов — HTML, CSS и JavaScript;
  • программировании на Python;
  • разработке игр — Roblox, Scratch;
  • будут в игровом формате обучаться и говорить на английском языке;
  • научатся японским шахматам (игра го);
  • будут развивать soft skills и найдут себе друзей.

Для участия в буткемпе не нужен ноутбук — в IT-школе CODIFY есть готовые компьютерные классы.

Летние каникулы — это не только время отдыха, но и возможность для саморазвития и приобретения полезных навыков, которые пригодятся в поступлении в колледжи и университеты.

Планируя лето ребенка таким образом, вы не только избавите его от скуки, но и поможете ему приобрести ценные навыки для жизни.

Проведите лето с пользой!

Забронируйте место на буткемпе по ссылке: https://academy.codifylab.com/s/mv5MVQ

Номер телефона: +996 500 431 430.

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Адрес: город Бишкек, 7-й микрорайон, строение 23, дом «Атлант», ориентир — ДСК, https://go.2gis.com/3mih2.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295155/
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