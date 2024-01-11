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Бизнес

МКК «Акча Булак» снижает процентную ставку

Микрокредитная компания «Акча Булак» в два раза снизила номинальную процентную ставку по займу «До зарплаты».

«Акча Булак» стремится предоставлять кыргызстанцам не только удобные и технологичные, но и доступные финансовые решения.

Новые условия по кредитному продукту «До зарплаты» вступили в силу 29 декабря 2023 года для всех новых займов.

Подробнее на сайте akchabulak.kg.

Сервис кредитования предоставляется ОсОО «МКК «Акча Булак», которое вправе отказать в выдаче кредита. Свидетельство НБ КР об учетной регистрации № 512 от 22.06.2022.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283973/
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