МКК «Акча Булак» снижает процентную ставку

Микрокредитная компания «Акча Булак» в два раза снизила номинальную процентную ставку по займу «До зарплаты».

«Акча Булак» стремится предоставлять кыргызстанцам не только удобные и технологичные, но и доступные финансовые решения.

Новые условия по кредитному продукту «До зарплаты» вступили в силу 29 декабря 2023 года для всех новых займов.

Подробнее на сайте akchabulak.kg.

Сервис кредитования предоставляется ОсОО «МКК «Акча Булак», которое вправе отказать в выдаче кредита. Свидетельство НБ КР об учетной регистрации № 512 от 22.06.2022.