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Бизнес

Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA

В разгар зимнего сезона мобильный трафик на зимних курортах увеличивается в несколько раз, ведь лыжники и сноубордисты активно ведут онлайн-трансляции, общаются в мессенджерах и делятся фото и видео с горнолыжных трасс в популярных соцсетях.

За счет планомерных технических работ государственный оператор сотовой связи MEGA улучшил пропускную способность базовых станций и емкость каналов передачи данных на самых востребованных горнолыжных базах — «Чункурчак» и «Каракол».

Качественный сигнал связи и высокоскоростной мобильный интернет 4G LTE от MEGA доступны на всей территории горнолыжных курортов.

Проведите долгожданные новогодние каникулы ярко и активно! Отправляйтесь на горнолыжные базы, получайте заряд отличного настроения и делитесь своими впечатлениями с помощью надежной связи MEGA.

MEGA — пользуйся нашей связью!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283446/
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