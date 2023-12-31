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Бизнес

«Умай Групп» в Новый год с любимыми покупателями. Спасибо, что выбираете нас!

Коллектив крупнейшего ритейлера страны — компании «Умай Групп» поздравляет кыргызстанцев с наступающим, 2024 годом! Желаем благополучия и процветания в работе и бизнесе, счастья и крепкого здоровья вам и вашим родным! Пусть наступающий год принесет положительные эмоции и исполнение желаний!

«Умай Групп» уже 21 год работает на благо каждого кыргызстанца и стремится сделать их покупки еще более выгодными, качественными и удобными. Уходящий, 2023 год не стал исключением. По всей стране продолжили открываться любимые жителями магазины сетей Globus, «Достор» и SPAR. Это всегда товары высочайшего качества по низким ценам с удобным графиком работы и поддержкой покупателей.

Благодаря «Умай Групп» европейские бренды стали ближе Кыргызстану. В республике открылись сразу три магазина известной сети SPAR.

Компания всегда стремится сделать так, чтобы на полки ее магазинов попадали только свежайшие товары и в кратчайшие сроки. Решать эту задачу «Умай Групп» помогают собственные распределительные центры и автопарк среднетоннажных грузовиков, которые несколько раз в день осуществляют поставку свежих товаров. Такая система позволяет эффективно и быстро поставлять товары во все магазины сетей, которыми управляет компания.

Особое внимание «Умай Групп» уделяет сдерживанию роста цен. Ритейлер заключает договоры напрямую с производителями продуктов питания. Активно участвует в государственных программах по поддержке отечественных производителей. Кроме того, компания построила собственный хлебозавод, чтобы покупатели могли приобретать качественный и вкусный хлеб по доступным ценам.

На 2024-й у «Умай Групп» не менее грандиозные планы. Компания продолжит расширяться во всех регионах страны, чтобы у каждого кыргызстанца была возможность совершать покупки в удобное время в комфортных и удобных торговых залах и по низким ценам.

Это значит не только удобство для покупателей, но и новые рабочие места и помощь в развитии экономики Кыргызстана.

Компания «Умай Групп» благодарит всех своих покупателей за то, что выбираете Globus, «Народный», «Достор» и SPAR для своих покупок!

Пусть этот год будет роскошным, добрым, радостным и богатым на праздники, покупки, удачи и яркие эмоции! А «Умай Групп» сделает все возможное, чтобы вы всегда оставались довольны покупками в сетях наших магазинов. Вас всегда будут ждать отличный сервис, низкие цены и самые качественные предложения на рынке.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283359/
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