«Умай групп» и Антимонопольная служба на страже прав потребителей

Крупнейший ретейлер страны компания «Умай групп» совместно со Службой антимонопольного регулирования подготовила специальный обучающий курс видеороликов о законодательстве по защите прав потребителей.

«Умай групп» сегодня — это почти 100 магазинов и более 4,5 тысячи сотрудников торговых розничных сетей Globus, «Достор» и «Народный». Компания является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Кыргызстана.

В «Умай групп» ставят во главу угла соблюдение законов и стараются сделать все, чтобы минимизировать нарушения в своих торговых сетях.

Конечно, каждый гражданин должен знать свои права. Но законов много, как и поправок к ним. Поэтому не специалистам сложно бывает разобраться во всех тонкостях. Отсюда и возникла инициатива создать серию обучающих видеороликов, и отечественный ретейлер с удовольствием поддержал инициативу Службы антимонопольного регулирования.

«Мы считаем, что это часть нашей социальной ответственности. «Умай групп» всегда вкладывается в повышение квалификации наших работников. И знание законодательства о защите прав потребителей занимает одно из первых мест. Мы полагаем, что в первую очередь наши сотрудники должны соблюдать законы и защищать интересы покупателей. Поэтому с удовольствием откликнулись на предложение Службы антимонопольного регулирования. Считаем, что подобные инициативы помогут сделать работу наших магазинов еще лучше», — рассказала HR-директор компании «Умай групп» Нураим Айбашова.

Покупатели сетей магазинов «Умай групп» могут быть уверены в том, что здесь строго следуют закону о защите прав потребителей.

Закон «О защите прав потребителей», свод правил торговли продуктами питания и непродовольственными товарами, ряд подзаконных актов — именно основные положения этих документов будут разъясняться в специальных видеороликах, которые подготовлены для сотрудников розничных торговых сетей, которыми управляет «Умай групп».

«Анализ показывает, что нарушения в крупных торговых сетях часто случаются из-за незнания законодательства в сфере защиты прав потребителей. Поэтому мы и решили организовать такую обучающую программу. Раньше мы работали только с потребителями. Но более эффективным будет дать знания обеим сторонам. И продавцы, и покупатели должны знать не только о своих правах, но и об обязанностях. Поэтому созданные видеоролики помогут работникам «Умай групп» лучше разбираться в тонкостях законодательства. Это сделает их труд более эффективным», — сказал заведующий отделом защиты прав потребителей и недобросовестной конкуренции Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Руслан Казаков.

Он также отмечает, что важно соблюдать баланс интересов всех сторон — потребителя, изготовителя и продавца.

При этом представитель Антимонопольной службы подчеркнул, что бизнес быстро оценил плюсы от обучения сотрудников. «Сейчас на рынке большая конкуренция. Потребитель всегда пойдет туда, где его права не нарушают. Поэтому бизнесу выгодно и удобно проводить подобное обучение для своих работников», — заключил он.

В роликах рассказывается об основных понятиях, которые используются в законодательстве о защите прав потребителей. Детально разбираются и спорные ситуации, наиболее часто возникающие при покупке товаров в магазине. Дают объяснения, как правильно продавец должен на них реагировать, на что имеют право продавец и покупатель, как закон защищает каждую из сторон.

Например, при несоответствии цены на кассе и ценнике вам обязаны продать товар по стоимости, указанной на ценнике.

Сотрудники сетей магазинов компании «Умай групп» всегда соблюдают этот пункт закона о защите прав потребителей.

Кроме того, для покупателей функционируют несколько центров поддержки. В случаях, когда вы хотели бы оставить отзыв о работе магазина, того или иного сотрудника, задать вопрос или поделиться мнением о сетях Globus, «Достор» и «Народный», пишите на их страницы в социальных сетях:

Globus, «Достор» и «Народный»;

звоните по номерам горячих линий:

«Народный» — +996 312 900251;

Globus — +996 312 910660;

«Достор» — +996 312 580005

или пишите в мессенджерах WhatsApp/Telegram +996701555705.

Сервисы поддержки покупателей работают без выходных и 24/7.

«Умай групп» — это отличный покупательский опыт, качественный сервис и товары по самым привлекательным ценам.