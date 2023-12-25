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Бизнес

MBANK стал лидером премии VISA AWARDS сразу в семи номинациях

Мировой лидер индустрии цифровых платежей компания Visa отметила достижения банков Кыргызстана за 2023 год. ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK стал лидером по числу наград, став лучшим сразу в семи номинациях.

По итогам 2023 года MBANK награжден сразу в семи номинациях:

  • Best Issuer — «Лучший эмитент» лидер по выпуску карт Visa среди банков страны;
  • Best authorization approval rate — «Лучший банк по показателям одобрения авторизаций» означает, что оплаты по картам Visa у MBANK проходят безотказно и гладко по всему миру;
  • Tap2phone — «Лучший банк в объемах технологии tap2phone». Награда подтверждает, что MBANK лидирует среди банков страны по технологии Visa tap2phone, которая позволяет предпринимателям принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона без дополнительного оборудования;
  • Leader in token penetration — «Лидер по количеству активных токенов», в том числе Google Pay. Банк обеспечивает большое количество клиентов, активно использующих безопасную технологию токенизации для проведения платежей;
  • Visa Direct — «Лидер по технологии Visa to Visa» за запуск технологии Visa Direct в приложении MBANK и лидерство в переводах с карты на карту Visa;
  • Visa Business: Заслуженное признание за успешный запуск карт Visa Business. Предоставление новых возможностей для предпринимателей;
  • Cash Back at POS — «Первый банк в Центральной Азии, запустивший технологию Cash Back at POS», инновационная технология позволяет клиентам делать покупки с использованием банковских карт и при этом получать наличные деньги непосредственно в момент покупки. Награда отмечает усилия MBANK в создании удобных и инновационных решений для своих клиентов, обеспечивая им дополнительный комфорт при операциях с наличными.

«Мы поставили для себя важную миссию — кардинально поменять финансовый сектор страны в сторону цифровизации и продолжаем ее динамично выполнять.

И эти награды отражают наш успешно выбранный подход в этом направлении и прогрессивное видение, а также безусловную преданность MBANK в следовании инновациям, предоставлении первоклассных услуг и клиентоориентированности. Нам приятно, что высокая оценка деятельности MBANK признана на глобальном уровне», — отмечает Марат Торалиев, директор по стратегическому и цифровому развитию MBANK.

Все номинанты оцениваются по количественным и качественным показателям.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283038/
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