Выгодные покупки к праздникам с Globus и «О!Деньги»

Финансовый сервис «О!Деньги» и сеть магазинов Globus дарят кыргызстанцам кешбэк 2 процента с каждого платежа! Оплачивайте покупки по QR-коду через кошелек «О!Деньги» и получайте бонусный кешбэк.

Кроме того, Globus объявляет скидки на товары к праздничному столу. Листайте новогодний каталог по ссылке и выбирайте самое нужное по низкой цене!

Как оплатить по QR-коду с кешбэком:

1. Предупредите кассира об оплате через «О!Деньги» или выберите «Оплата по QR-коду» на кассе самообслуживания.

2. Отсканируйте QR-код на мониторе.

3. Оплатите с баланса телефона, кошелька или карты.

Бонусный кешбэк будет начислен моментально! Накопленные бонусы можно потратить здесь же на оплату следующих покупок.

Скачивайте приложение «Мой О!» из Google Play или App Store и экономьте с кошельком «О!Деньги».

Желаем приятных новогодних покупок!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.