02:00
USD 89.30
EUR 97.15
RUB 1.01
Бизнес

Выгодные покупки к праздникам с Globus и «О!Деньги»

Финансовый сервис «О!Деньги» и сеть магазинов Globus дарят кыргызстанцам кешбэк 2 процента с каждого платежа! Оплачивайте покупки по QR-коду через кошелек «О!Деньги» и получайте бонусный кешбэк.

Кроме того, Globus объявляет скидки на товары к праздничному столу. Листайте новогодний каталог по ссылке и выбирайте самое нужное по низкой цене!

Как оплатить по QR-коду с кешбэком:

1. Предупредите кассира об оплате через «О!Деньги» или выберите «Оплата по QR-коду» на кассе самообслуживания.

2. Отсканируйте QR-код на мониторе.

3. Оплатите с баланса телефона, кошелька или карты.

Бонусный кешбэк будет начислен моментально! Накопленные бонусы можно потратить здесь же на оплату следующих покупок.

Скачивайте приложение «Мой О!» из Google Play или App Store и экономьте с кошельком «О!Деньги».

Желаем приятных новогодних покупок!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283020/
просмотров: 2065
Версия для печати
Материалы по теме
Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
«О!Деньги» — первый финтех в Кыргызстане, запустивший карты Visa с Google Pay
МКК «Акча Булак» снижает процентную ставку
Тариф на проезд в общественном транспорте повышен, но сэкономить можно
Карта «Элкарт» от «О!Деньги» теперь с кешбэком 1 процент
QR-код нацстандарта: как бизнесу успешно внедрить новые требования
Заправляйся сейчас — плати потом! Рассрочка на топливо через «О!Деньги»
Как стать миллионером в Кыргызстане
Общественный транспорт в Бишкеке: как сэкономить на проезде?
Быстрые займы в нужный момент на кошелек «О!Деньги»
Популярные новости
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
19 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, четверг
23:46
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
23:02
В Национальном центре фтизиатрии открылся кабинет компьютерной томографии
22:57
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
22:24
Среди школьников выявят математически одаренных
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить