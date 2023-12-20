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Бизнес

Новый роуминг-пакет на 1 тысячу мегабайт от О! для связи за границей

С этого дня абоненты О!, выезжающие за рубеж, могут подключить самый внушительный интернет-пакет в роуминге на 1 тысячу мегабайт.

Не за горами новогодние каникулы, и скоро многие разъедутся на отдых в разные страны. Благодаря такому интернет-пакету в роуминге за рубежом можно оставаться на своем номере, принимать звонки и сообщения, как дома, постить сторис, делиться в соцсетях новыми впечатлениями. Вы не пропустите ни одно новогоднее поздравление и точно уложитесь в заранее запланированный бюджет.

Выгодные пакеты интернет-роуминга от О! работают в таких государствах, как Россия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Таиланд, Вьетнам, Грузия, Китай, Саудовская Аравия, Армения, Беларусь, Испания, Бельгия, Дания, Люксембург, Кувейт, Катар. Подключайте пакеты в приложении «Мой О!» или наберите следующие команды:

На что хватает 1 МБ?

Можно написать примерно полсотни сообщений или поговорить пару минут в мессенджере. Основной рекомендацией путешественникам будет отключить в настройках автообновление приложений через мобильные данные, чтобы использовать мегабайты на самое необходимое.

Круглосуточно доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700. Стоимость пакетов указана с учетом НДС и НсП. Дополнительную информацию можно найти на сайте o.kg в разделе «Интернет-роуминг».

Роуминг от О! стирает границы.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/282729/
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