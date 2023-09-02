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Бизнес

ВНИМАНИЕ! Фестиваль O!PEN AIR 2023 переносится на воскресенье, 3 сентября

Дорогие друзья!

Сообщаем, что O!PEN AIR 2023 переносится на 24 часа, на воскресенье, 3 сентября.

Возникли непредвиденные обстоятельства, связанные с логистикой хэдлайнера фестиваля — Paul Van Dyk, в связи с чем перенос оказался неизбежен. К сожалению, такое случается.

Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы фестиваль состоялся, и ждем каждого на празднике музыки и искрящихся улыбок!

Пожалуйста, не расстраивайтесь и приходите завтра в 15.00 на большую сцену клуба PROMZONA.space, чтобы вместе радоваться и зажигать!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274049/
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