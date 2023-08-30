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Бизнес

Оплата картой «ЭЛКАРТ Бесконтакт» в общественном транспорте!

Дорогие горожане и гости столицы, напоминаем, что в рамках электронного билетирования с 20 августа 2023 года в муниципальных автобусах и троллейбусах Бишкека отменена наличная оплата проезда.

Для оплаты проезда вы можете использовать бесконтактную карту «ЭЛКАРТ» и совершать платежи в считанные секунды.

При этом должна быть открыта возможность проведения интернет-платежей (уточнить необходимо в вашем обслуживающем банке).

Также напоминаем, что в мобильном приложении «ЭЛКАРТ Мобайл» есть возможность пополнения карт «Тулпар» без комиссий, в разделе «Госуслуги».

При возникновении вопросов обращайтесь 24/7 в наш кол-центр:

  • +996 (312) 63-76-96;
  • +996 (500) 63-76-96;
  • +996 (777) 63-76-96;
  • +996 (555) 63-76-96.

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12.05.2015, № 3030200220 от 20.02.2020, № 6001280220 от 28.02.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273840/
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