Оплата картой «ЭЛКАРТ Бесконтакт» в общественном транспорте!

Дорогие горожане и гости столицы, напоминаем, что в рамках электронного билетирования с 20 августа 2023 года в муниципальных автобусах и троллейбусах Бишкека отменена наличная оплата проезда.

Для оплаты проезда вы можете использовать бесконтактную карту «ЭЛКАРТ» и совершать платежи в считанные секунды.

При этом должна быть открыта возможность проведения интернет-платежей (уточнить необходимо в вашем обслуживающем банке).

Также напоминаем, что в мобильном приложении «ЭЛКАРТ Мобайл» есть возможность пополнения карт «Тулпар» без комиссий, в разделе «Госуслуги».

При возникновении вопросов обращайтесь 24/7 в наш кол-центр:

+996 (312) 63-76-96;

+996 (500) 63-76-96;

+996 (777) 63-76-96;

+996 (555) 63-76-96.

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