«ЭЛСОМ» запускает уникальную акцию «Чемпионы ЭЛСОМ»!

Оплачивайте с помощью «ЭЛСОМ» и выиграйте свой Iphone 14 PRO, стайлер Dyson или электросамокат!
Участниками акции станут идентифицированные/удаленно идентифицированные пользователи «ЭЛСОМ», которые совершат покупки товаров и услуг в период проведения акции.
Победители определяются по наибольшей сумме транзакций, совершенных в период акции. Типы транзакций, по которым будут подсчитываться итоги:
- оплата товаров и услуг в приложении ЭК «ЭЛСОМ»;
- оплата по QR-коду, 5-значному коду у агентов ЭК «ЭЛСОМ»;
- оплата на сайте/в мобильном приложении через «ЭЛСОМ».
Как принять участие?
Для того чтобы претендовать на получение приза, участнику необходимо в период проведения акции совершить:
- не менее 10 (десять) транзакций в течение одного промежуточного периода акции с одного ЭК «ЭЛСОМ»;
- не менее 40 (сорок) транзакций за весь период акции с одного ЭК «ЭЛСОМ».
Период проведения акции:
С 1 августа 2023 года по 31 октября 2023-го включительно (основной период)
— 1 августа 2023-го — 31 августа 2023 года включительно (1-й промежуточный период);
— 1 сентября 2023-го — 30 сентября 2023 года включительно (2-й промежуточный период);
— 1 октября 2023-го — 31 октября 2023 года включительно (3-й промежуточный период).
Призовой фонд в основном периоде:
1-е место — Iphone 14 PRO;
2-е место — стайлер Dyson;
3-е место — электросамокат.
Подарочные сертификаты в промежуточных периодах:
1-й промежуточный период:
- Сертификат на 10 тысяч сомов в April.
- Сертификат на 7 тысяч сомов в «Газпром Нефть Азия».
- Сертификат на 5 тысяч сомов в Mia Home.
2-й промежуточный период:
- Сертификат на 10 тысяч сомов в «Технодоме».
- Сертификат на 7 тысяч сомов в TORRO.
- Сертификат на 5 тысяч сомов в «Оптовые цены».
3-й промежуточный период:
- Сертификат на 10 тысяч сомов в Li-ning.
- Сертификат на 7 тысяч сомов в ресторане «Навигатор».
- Сертификат на 5 тысяч сомов в Hello Beauty.
Главные призы Iphone 14 PRO, стайлер Dyson и электросамокат получат те участники акции, которые осуществят наибольший объем транзакций за весь период проведения акции.
Подарочные сертификаты в каждом промежуточном периоде получат те участники акции, которые совершат наибольший объем оплат за один промежуточный период.
*Один пользователь может быть номинирован победителем только в одном промежуточном периоде из трех, однако он может стать победителем в основном периоде.
Как открыть электронный кошелек «ЭЛСОМ»?
- скачайте «ЭЛСОМ»;
- пройдите удаленную идентификацию;
- или подойдите в любое отделение KICB с паспортом и пройдите идентификацию.
Подробная информация на сайте www.elsom.kg в публичной оферте к акции.
Круглосуточный контакт-центр «ЭЛСОМ»: (312 / 556 / 775 / 706 ) 986 000.