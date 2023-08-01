«ЭЛСОМ» запускает уникальную акцию «Чемпионы ЭЛСОМ»!

Оплачивайте с помощью «ЭЛСОМ» и выиграйте свой Iphone 14 PRO, стайлер Dyson или электросамокат!

Участниками акции станут идентифицированные/удаленно идентифицированные пользователи «ЭЛСОМ», которые совершат покупки товаров и услуг в период проведения акции.

Победители определяются по наибольшей сумме транзакций, совершенных в период акции. Типы транзакций, по которым будут подсчитываться итоги:

оплата товаров и услуг в приложении ЭК «ЭЛСОМ»;

оплата по QR-коду, 5-значному коду у агентов ЭК «ЭЛСОМ»;

оплата на сайте/в мобильном приложении через «ЭЛСОМ».

Как принять участие?

Для того чтобы претендовать на получение приза, участнику необходимо в период проведения акции совершить:

не менее 10 (десять) транзакций в течение одного промежуточного периода акции с одного ЭК «ЭЛСОМ»;

не менее 40 (сорок) транзакций за весь период акции с одного ЭК «ЭЛСОМ».

Период проведения акции:

С 1 августа 2023 года по 31 октября 2023-го включительно (основной период)

— 1 августа 2023-го — 31 августа 2023 года включительно (1-й промежуточный период);

— 1 сентября 2023-го — 30 сентября 2023 года включительно (2-й промежуточный период);

— 1 октября 2023-го — 31 октября 2023 года включительно (3-й промежуточный период).

Призовой фонд в основном периоде:

1-е место — Iphone 14 PRO;

2-е место — стайлер Dyson;

3-е место — электросамокат.

Подарочные сертификаты в промежуточных периодах:

1-й промежуточный период:

Сертификат на 10 тысяч сомов в April. Сертификат на 7 тысяч сомов в «Газпром Нефть Азия». Сертификат на 5 тысяч сомов в Mia Home.

2-й промежуточный период:

Сертификат на 10 тысяч сомов в «Технодоме». Сертификат на 7 тысяч сомов в TORRO. Сертификат на 5 тысяч сомов в «Оптовые цены».

3-й промежуточный период:

Сертификат на 10 тысяч сомов в Li-ning. Сертификат на 7 тысяч сомов в ресторане «Навигатор». Сертификат на 5 тысяч сомов в Hello Beauty.

Главные призы Iphone 14 PRO, стайлер Dyson и электросамокат получат те участники акции, которые осуществят наибольший объем транзакций за весь период проведения акции.

Подарочные сертификаты в каждом промежуточном периоде получат те участники акции, которые совершат наибольший объем оплат за один промежуточный период.

*Один пользователь может быть номинирован победителем только в одном промежуточном периоде из трех, однако он может стать победителем в основном периоде.

Как открыть электронный кошелек «ЭЛСОМ»?

скачайте «ЭЛСОМ»;

пройдите удаленную идентификацию;

или подойдите в любое отделение KICB с паспортом и пройдите идентификацию.

Подробная информация на сайте www.elsom.kg в публичной оферте к акции.

Круглосуточный контакт-центр «ЭЛСОМ»: (312 / 556 / 775 / 706 ) 986 000.