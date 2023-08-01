13:05
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Бизнес

«ЭЛСОМ» запускает уникальную акцию «Чемпионы ЭЛСОМ»!

Оплачивайте с помощью «ЭЛСОМ» и выиграйте свой Iphone 14 PRO, стайлер Dyson или электросамокат!

Участниками акции станут идентифицированные/удаленно идентифицированные пользователи «ЭЛСОМ», которые совершат покупки товаров и услуг в период проведения акции.

Победители определяются по наибольшей сумме транзакций, совершенных в период акции. Типы транзакций, по которым будут подсчитываться итоги:

  • оплата товаров и услуг в приложении ЭК «ЭЛСОМ»;
  • оплата по QR-коду, 5-значному коду у агентов ЭК «ЭЛСОМ»;
  • оплата на сайте/в мобильном приложении через «ЭЛСОМ».

Как принять участие?

Для того чтобы претендовать на получение приза, участнику необходимо в период проведения акции совершить:

  • не менее 10 (десять) транзакций в течение одного промежуточного периода акции с одного ЭК «ЭЛСОМ»;
  • не менее 40 (сорок) транзакций за весь период акции с одного ЭК «ЭЛСОМ».

Период проведения акции:

С 1 августа 2023 года по 31 октября 2023-го включительно (основной период)

— 1 августа 2023-го — 31 августа 2023 года включительно (1-й промежуточный период);
— 1 сентября 2023-го — 30 сентября 2023 года включительно (2-й промежуточный период);
— 1 октября 2023-го — 31 октября 2023 года включительно (3-й промежуточный период).

Призовой фонд в основном периоде:

1-е место — Iphone 14 PRO;
2-е место — стайлер Dyson;
3-е место — электросамокат.

Подарочные сертификаты в промежуточных периодах:

1-й промежуточный период:

  1. Сертификат на 10 тысяч сомов в April.
  2. Сертификат на 7 тысяч сомов в «Газпром Нефть Азия».
  3. Сертификат на 5 тысяч сомов в Mia Home.

2-й промежуточный период:

  1. Сертификат на 10 тысяч сомов в «Технодоме».
  2. Сертификат на 7 тысяч сомов в TORRO.
  3. Сертификат на 5 тысяч сомов в «Оптовые цены».

3-й промежуточный период:

  1. Сертификат на 10 тысяч сомов в Li-ning.
  2. Сертификат на 7 тысяч сомов в ресторане «Навигатор».
  3. Сертификат на 5 тысяч сомов в Hello Beauty.

Главные призы Iphone 14 PRO, стайлер Dyson и электросамокат получат те участники акции, которые осуществят наибольший объем транзакций за весь период проведения акции.

Подарочные сертификаты в каждом промежуточном периоде получат те участники акции, которые совершат наибольший объем оплат за один промежуточный период.

*Один пользователь может быть номинирован победителем только в одном промежуточном периоде из трех, однако он может стать победителем в основном периоде.

Как открыть электронный кошелек «ЭЛСОМ»?

  • скачайте «ЭЛСОМ»;
  • пройдите удаленную идентификацию;
  • или подойдите в любое отделение KICB с паспортом и пройдите идентификацию.

Подробная информация на сайте www.elsom.kg в публичной оферте к акции.

Круглосуточный контакт-центр «ЭЛСОМ»: (312 / 556 / 775 / 706 ) 986 000.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271566/
просмотров: 3483
Версия для печати
Материалы по теме
Акция «Элкарт Pay с KICB — оплата в одно касание!»
Акция от «ЭЛСОМ»: оплати коммунальные услуги и интернет и получи подарок
Удобная регистрация онлайн в «ЭЛСОМ»
«KICB банк» заключил соглашение с Национальным обществом Красного Полумесяца КР
Страхование депозитов от «KICB Банка» увеличилось до 1 миллиона сомов
KICB и ЕБРР финансируют расширение Lucky Socks
Акция от KICB: Оплачивай картами Visa от KICB через Google Pay и выигрывай призы
Встречайте оплату картами «ЭЛКАРТ» от KICB через мобильный телефон!
В приложении KICB можно отправлять переводы клиентам банка по номеру телефона
Филиал KICB «Орто-Сай» работает без выходных
Популярные новости
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
13:00
Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный список США Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный с...
12:30
Участок дороги Казарман — Акталчат закрыт для проезда
12:21
Два года войне. Здание посольства США в Бишкеке осветили в цвет флага Украины
11:59
Минцифры предлагает создать новое госучреждение по регистрации населения
11:32
Социальный контракт. Реализовать проект не смогли только 23 участника