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Бизнес

Встречайте оплату картами «ЭЛКАРТ» от KICB через мобильный телефон!

Оплачивайте через смартфон на базе Android одним касанием!

Теперь картами «ЭЛКАРТ», выпущенными KICB, можно бесконтактно оплачивать за товары и услуги через приложение KICB на базе Android!

Что такое «ЭЛКАРТ Pay»?

«ЭЛКАРТ Pay» — это бесконтактная оплата, совершаемая посредством вашего смартфона. Оплачивать покупки можно в POS-терминалах, где имеется возможность приема бесконтактной оплаты без предъявления самой карты.

Оплата через «ЭЛКАРТ Pay» c картами «ЭЛКАРТ» от KICB имеет множество преимуществ:

  • Быстрые и удобные платежи: С использованием «ЭЛКАРТ Pay» клиенты нашего банка могут совершать платежи всего в одно прикосновение, без необходимости доставать физическую карту или вводить данные. Это удобно, особенно в условиях активного образа жизни, когда время имеет большую ценность.
  • Защита и безопасность: «ЭЛКАРТ Pay» в мобильном приложении KICB использует множество слоев защиты и шифрования для обеспечения безопасности платежей. Для подтверждения транзакций требуется использовать PIN-код, Face ID, графический ключ или отпечаток пальца, что делает эту систему платежей надежной и безопасной.
  • Скорость: Оплата через «ЭЛКАРТ Pay» происходит мгновенно, без необходимости ждать подтверждения или обработки. Это особенно полезно в ситуациях, когда вы находитесь в очереди или в спешке.

Скачивайте приложение KICB и подключайте карту «ЭЛКАРТ» от KICB к «ЭЛКАРТ Pay»:

  • откройте мобильное приложение KICB и выберите карту «ЭЛКАРТ»;
  • в настройках карты выберете опцию Elcard Pay;
  • под картой нажмите «Включить бесконтактную оплату»;
  • на зарегистрированный номер телефона придет СМС с кодом, введите код;
  • ваша карта успешно подключена к бесконтактной оплате;
  • убедитесь, что в настройках телефона в разделе «Бесконтактная оплата» — по умолчанию выбрано приложение KICB.

Оплачивайте свои покупки быстро, безопасно и с удовольствием. KICB всегда стремится предоставить самые современные и удобные технологии, чтобы клиенты банка могли контролировать свои финансы с легкостью!

Если у вас еще не установлено мобильное приложение KICB, то можно скачать в App Store и Play Market.

Круглосуточный контакт-центр KICB: 0312 / 0553 / 0774 / 0704 62 01 01.

Для получения дополнительной информации посетите сайт и Instagram банка KICB.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271242/
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