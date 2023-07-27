Doscredobank объявляет о запуске совершенно уникальной ко-брендинговой инициативы — открытии уютной кофейни Flask Coffee внутри нашего кредитного отделения банка в ГУМ «Чынар» и открытии обновленного круглосуточного отделения сберегательной кассы «Алма».

Теперь наши уважаемые клиенты смогут получить полный спектр финансовых услуг, находясь в уютной обстановке Flask Coffee. Это уникальное совместное отделение создает комфортную и удобную среду, где клиенты могут одновременно наслаждаться свежезаваренным кофе и решать свои финансовые вопросы.

Мы рады предложить в честь открытия всем клиентам эксклюзивную скидку 15 процентов* на все кофейные напитки. Для получения скидки достаточно предъявить свой талон электронной очереди (центрального филиала) и вы сможете насладиться ароматным кофе со скидкой.

«Создание комфортных офисов для посетителей является частью грандиозных преобразований, начатых банком. Современная коллаборация отделения банка с кофейней — это принципиально новая концепция, объединяющая приятное с полезным — финансовые операции с получением удовольствия! Мы стремимся установить новый стандарт обслуживания для банковского сектора», — поделился член правления Doscredobank Азизбек Сайпидинов.

Напротив ко-брендингового отделения открылась обновленная круглосуточная СК «Алма», которая сочетает в себе современный дизайн с передовыми технологиями, а просторный и современный операционный зал с зоной ожидания и электронной очередью позволяет оперативно обслуживать клиентов согласно самым высоким стандартам в любое удобное время суток без перерывов и выходных.

Клиенты могут воспользоваться полным спектром банковских услуг и продуктов банка. Профессиональные сотрудники, высокий уровень сервиса и оперативное обслуживание сделают ваше пребывание в банке комфортным и безопасным.

Режим работы:

Ко-брендинговое отделение Doscredobank — Flask Coffee: 10.00 — 22.00;

Круглосуточная СК «Алма»: 24/7 — круглосуточно.

Адрес: Бишкек, ГУМ «Чынар», вход с улицы Шопокова.

Будем рады видеть вас в новом отделении!

*Скидка 15 процентов действует до 15 августа 2023 (далее будет действовать стандартная скидка 10 процентов).

Справка: Doscredobank возобновил работу круглосуточных сберегательных касс в Бишкеке и Оше. Это позволит клиентам банка обеспечить удобство и доступность банковских услуг в любое удобное время, без ограничений по рабочему графику и выходным.

Адреса круглосуточных отделений:

сберегательная касса «Алма» — Бишкек, проспект Чуй, 92 (ГУМ «Чынар», вход с улицы Шопокова);

сберегательная касса «Весна» — Бишкек, улица Калыка Акиева, 66 (ТАЦ «Весна»);

сберегательная касса «Ош 24/7» — Ош, улица Курманжан Датки, 211з (ориентир остановка Араванская);

сберегательная касса «Глобус» — Ош, улица А.Шакирова 275/179, блок А (ориентир ТЦ «Глобус»).

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