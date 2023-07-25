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Бизнес

Автовладельцам: простой способ сэкономить на топливе

Сэкономить на топливе просто! Все, что нужно, — оплачивать по QR через «О!Деньги» в сети АЗС Partner Neft и получать кешбэк 2 процента с каждого платежа на бонусный счет!

Как оплатить топливо по QR:

  1. Вставьте пистолет в бензобак и зафиксируйте кнопку подачи топлива.
  2. Откройте кошелек «О!Деньги» и отсканируйте QR-код на кассе.
  3. Укажите нужную сумму.
  4. Оплатите с баланса телефона, кошелька или карты.

Бонусный кешбэк будет начислен автоматически! Один бонус равен 1 сому.

Потратить накопленные бонусы можно здесь же или у других партнеров бонусной программы «О!Деньги». Как это работает, читайте здесь.

Помимо оплаты топлива, автовладельцы также удобно могут оплатить через «О!Деньги» штрафы с камер и выписанные вручную, налог на авто и более 1 тысячи 500 других услуг.

Установите «О!Деньги» по ссылке и совершайте выгодные платежи!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271035/
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