12:51
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Бизнес

В селе Ленинском открылся новый O!Store — добро пожаловать на скидки!

Крупнейшая сеть магазинов смартфонов и мобильных товаров O!Store продолжает расширяться по всей стране.

Новый филиал открылся в селе Ленинском по адресу: улица Алма-Атинская, 305б (ориентир: гипермаркет Globus). График работы: с 10.00 до 19.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Свое открытие новый магазин празднует 20-процентной скидкой на все аксессуары: пауэрбанки, наушники, колонки, автопылесосы, беспроводные зарядные устройства, автомобильные зарядные устройства, чехлы, защитные стекла, кольца-держатели, кабели и прочие необходимые мелочи.

Опытные консультанты О!Store подберут все необходимое под вашу модель смартфона и помогут подключить выгодный тариф perehodi.o.kg. Во всех магазинах можно быстро оформить любой смартфон в кредит.

Задать интересующий вопрос можно по телефону 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.

O!Store — все, чтобы стать мобильным!

Акция действует с 26 июля по 31 августа.

В ней участвуют все аксессуары, за исключением смарт-часов и гаджетов. Пауэрбанки, наушники, колонки, автопылесосы, беспроводные зарядные устройства, автомобильные зарядные устройства прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия.

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271025/
просмотров: 1817
Версия для печати
Материалы по теме
Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
Всего 4 дня! Успейте пройти онлайн-идентификацию в «Мой О!» и получить подарок
Всего четыре дня, чтобы успеть! Получите полгода бесплатного интернета + ТВ
Выберите красивые номера О! со скидкой 75 процентов себе и близким на Новый год
Грандиозные скидки в сети магазинов O!Store — бегом за подарками!
Новый роуминг-пакет на 1 тысячу мегабайт от О! для связи за границей
Только посмотрите, сколько новогодних предложений приготовил О!
O!Store объявляет скидку на смартфоны Infinix и дарит подарки
1+1 будет 3! Праздничная арифметика от магазинов O!Store
Успейте получить шесть месяцев бесплатного интернета + ТВ от Saima Telecom
Популярные новости
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
12:30
Участок дороги Казарман — Акталчат закрыт для проезда Участок дороги Казарман — Акталчат закрыт для проезда
12:21
Два года войне. Здание посольства США в Бишкеке осветили в цвет флага Украины
11:59
Минцифры предлагает создать новое госучреждение по регистрации населения
11:32
Социальный контракт. Реализовать проект не смогли только 23 участника
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля