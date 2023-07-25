Крупнейшая сеть магазинов смартфонов и мобильных товаров O!Store продолжает расширяться по всей стране.

Новый филиал открылся в селе Ленинском по адресу: улица Алма-Атинская, 305б (ориентир: гипермаркет Globus). График работы: с 10.00 до 19.00, обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Свое открытие новый магазин празднует 20-процентной скидкой на все аксессуары: пауэрбанки, наушники, колонки, автопылесосы, беспроводные зарядные устройства, автомобильные зарядные устройства, чехлы, защитные стекла, кольца-держатели, кабели и прочие необходимые мелочи.

Опытные консультанты О!Store подберут все необходимое под вашу модель смартфона и помогут подключить выгодный тариф perehodi.o.kg. Во всех магазинах можно быстро оформить любой смартфон в кредит.

Задать интересующий вопрос можно по телефону 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.

O!Store — все, чтобы стать мобильным!

Акция действует с 26 июля по 31 августа.

В ней участвуют все аксессуары, за исключением смарт-часов и гаджетов. Пауэрбанки, наушники, колонки, автопылесосы, беспроводные зарядные устройства, автомобильные зарядные устройства прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия.

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

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