Пять идей, как порадовать своего ребенка в честь праздника

1 июня по всему миру — важная дата, которая напоминает о необходимости защищать права ребенка, стараться сделать так, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

И, конечно, взрослым хочется порадовать своих малышей и подростков в Международный день защиты детей, отметив заодно начало летних каникул.

В O!Store найдутся умные девайсы для детей разного возраста — они вызовут только радостный восторг! Все они способствуют развитию, помогают следить за безопасностью, а также интересны и развлекательны:

цифровая доска для рисования;

наушники с милыми ушками или просто в ярких, радостных расцветках;

детские часы — этот девайс позволяет отслеживать местонахождение ребенка, а он сможет вести счет шагам и следить за временем. Дети будут носить такие часы на руке с радостью;

умный светильник Крош — беспроводной многоцветный светильник-ночник, который помогает создать в детской волшебную атмосферу;

Эльза Яндекс готова развлечь или просто стать сувениром. Юные владельцы смогут запустить специальную игру по мотивам мультфильма, выполняя интересные задания. Для этого потребуется смартфон, планшет или умная колонка с голосовым помощником Алисой, которую также можно найти в O!Store.

Многие из этих товаров доступны в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса и переплат.

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