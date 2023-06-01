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Бизнес

Пять идей, как порадовать своего ребенка в честь праздника

1 июня по всему миру — важная дата, которая напоминает о необходимости защищать права ребенка, стараться сделать так, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

И, конечно, взрослым хочется порадовать своих малышей и подростков в Международный день защиты детей, отметив заодно начало летних каникул.

В O!Store найдутся умные девайсы для детей разного возраста — они вызовут только радостный восторг! Все они способствуют развитию, помогают следить за безопасностью, а также интересны и развлекательны:

  • цифровая доска для рисования;

  • наушники с милыми ушками или просто в ярких, радостных расцветках;

  • детские часы — этот девайс позволяет отслеживать местонахождение ребенка, а он сможет вести счет шагам и следить за временем. Дети будут носить такие часы на руке с радостью;

  • умный светильник Крош — беспроводной многоцветный светильник-ночник, который помогает создать в детской волшебную атмосферу;

  • Эльза Яндекс готова развлечь или просто стать сувениром. Юные владельцы смогут запустить специальную игру по мотивам мультфильма, выполняя интересные задания. Для этого потребуется смартфон, планшет или умная колонка с голосовым помощником Алисой, которую также можно найти в O!Store.

Многие из этих товаров доступны в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса и переплат.

Заказывайте подарки вашим детям с доставкой до дома на сайте ostore.kg и по телефону 0705 007 000.

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, 16-0063-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/266983/
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