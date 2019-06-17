Обзор Redmi Note 7: бюджетник с 48-мегапиксельной камерой

Продажи смартфонов линейки Redmi Note 7 (7, 7S и 7 Pro) по всему миру на начало июня превысили отметку в 10 миллионов штук. Мы подробнее остановимся на том из них, что успел завоевать особую любовь кыргызстанцев, судя по данным сети магазинов O!Store.

Redmi Note 7 — прекрасное соотношение цены и возможностей

Сложно представить себе более эффектный смартфон с актуальнейшим 6,3-дюймовым дисплеем, разрешением Full HD+ и вырезом-«капелькой» в стеклянном корпусе. Смартфон работает на платформе 8-ядерного Qualcomm Snapdragon 660, которой оснащаются и в два раза более дорогие смартфоны. Внутри 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Последняя расширяется при помощи карт памяти microSD объемом до 256 ГБ. «Железо» по меркам класса мощное, PUBG, к примеру, идет на максимальных настройках графики без проблем. Есть поддержка двух SIM-карт.

Камера

Redmi Note 7 получил весьма продвинутую фоточасть. Основная камера построена на 48-Мп сенсоре размером 1/2 — это больше, чем у всех конкурентов, за ту же цену. Радует и светосильная оптика с диафрагмой f/1.8. Также предусмотрен дополнительный модуль на 5 Мп для размытия фона.

Дизайн и эргономика

Redmi Note 7 предлагает те же дизайнерские решения, что и смартфоны высшего ценового сегмента. Экран обрамлен тонкими рамками, передняя и задняя стороны смартфона прикрыты стеклом Corning Gorilla Glass 5, боковая рама выполнена из шлифованного алюминия. Сборка безупречная. Доступные цвета — переливающийся синий и черный. В этом смартфоне еще остался удобный аудиоразъем для наушников, отсутствием которого грешит большинство современных моделей. Разблокировка быстрая, точная и надежная.

Аккумулятор

Аккумулятора емкостью 4 000 мАч с избытком хватает на день активного использования: при регулярном интернет-серфинге, общении в мессенджерах и соцсетях, периодических разговорах и фотосъемке поздним вечером может остаться около 40 процентов заряда.

Итоги

Привлекательный внешний вид, продвинутые характеристики и емкий аккумулятор стали ключевыми факторами продаж Redmi Note 7. Этот смартфон доступен для покупки в кредит или в рассрочку БЕЗ первого взноса и БЕЗ переплат от 2 тысяч 608 сомов в месяц в магазинах O!Store.

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