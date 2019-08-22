Новый магазин O!Store в Токмаке дарит скидку 20 процентов на все аксессуары

Новый магазин O!Store открылся для жителей Чуйской области в городе Токмаке по адресу:

улица Ленина, 342, ТЦ «Мега Сити». График работы: с 10.00 до 22.00, без перерывов и выходных.

Свое открытие новый магазин O!Store отмечает скидкой — 20 процентов на все аксессуары. Все сопутствующие смартфонам товары можно приобрести с экономией. Это могут быть колонки, наушники, чехлы, защитные стекла, пленки, кольца-держатели, кабели, переходники, адаптеры. Акция продлится с 21 августа до 30 сентября 2019 года включительно.

Вы сможете воспользоваться и другими акциями, которые сейчас действуют в сети магазинов О!Store:

купить смартфоны Huawei, Samsung, Honor, Xiaomi, O!Phone в рассрочку без первоначального взноса и переплаты;

выбрать свои условия покупки смартфонов Honor.

O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor. Опытные консультанты помогут вам определиться с моделью смартфона, а также решить все вопросы касательно мобильной связи, подключить выгодный тариф или нужную услугу.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Количество товара по акции ограничено. Спрашивайте наличие интересующих товаров, адреса магазинов O!Store и более подробную информацию по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.