16:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Новый магазин O!Store в Токмаке дарит скидку 20 процентов на все аксессуары

Новый магазин O!Store открылся для жителей Чуйской области в городе Токмаке по адресу:

  • улица Ленина, 342, ТЦ «Мега Сити». График работы: с 10.00 до 22.00, без перерывов и выходных.

Свое открытие новый магазин O!Store отмечает скидкой  20 процентов на все аксессуары. Все сопутствующие смартфонам товары можно приобрести с экономией. Это могут быть колонки, наушники, чехлы, защитные стекла, пленки, кольца-держатели, кабели, переходники, адаптеры. Акция продлится с 21 августа до 30 сентября 2019 года включительно.

Вы сможете воспользоваться и другими акциями, которые сейчас действуют в сети магазинов О!Store:

O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor. Опытные консультанты помогут вам определиться с моделью смартфона, а также решить все вопросы касательно мобильной связи, подключить выгодный тариф или нужную услугу.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Количество товара по акции ограничено. Спрашивайте наличие интересующих товаров, адреса магазинов O!Store и более подробную информацию по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Ссылка:
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Выбираем смартфон для школьника. Топ-5
Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в сети O!Store
Обзор Redmi Note 7: бюджетник с 48-мегапиксельной камерой
Новый O!Store ждет вас за новогодними подарками в Asia Mall
Новогодний кэшбэк от O!Store: получите до 1 300 сомов за покупку Honor
График работы офисов О! и магазинов O!Store в праздники
6 причин для покупки нового смартфона в магазинах O!Store
Популярные новости
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю
Новый мобильный оператор &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; начал работу в&nbsp;тестовом режиме Новый мобильный оператор «КТ Мобайл» начал работу в тестовом режиме
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; возобновляется рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Дели&nbsp;&mdash; Бишкек В международном аэропорту «Манас» возобновляется рейс Бишкек — Дели — Бишкек
Бизнес
Новый магазин O!Store в&nbsp;Токмаке дарит скидку 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары Новый магазин O!Store в Токмаке дарит скидку 20 процентов на все аксессуары
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; задержан рейс авиакомпании Avia Traffic В международном аэропорту «Манас» задержан рейс авиакомпании Avia Traffic
БТА Банк продолжает акцию по&nbsp;снижению ставок на&nbsp;потребительские кредиты БТА Банк продолжает акцию по снижению ставок на потребительские кредиты
Выбираем смартфон для школьника. Топ-5 Выбираем смартфон для школьника. Топ-5