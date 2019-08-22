Выбираем смартфон для школьника. Топ-5

Сегодняшняя подборка смартфонов посвящена детям, которые собираются пойти в школу. Мы подобрали топ-5 смартфонов по разной цене, чтобы они отвечали основным характеристикам:

большой экран — главная составляющая в телефоне для школьника. Ладошка ребенка намного меньше руки взрослого, поэтому обращайте внимание на габариты смартфона. Несмотря на то что тренды идут в сторону увеличения диагоналей, новые модели более удобно лежат в руке. Чтобы сберечь зрение школьника, лучше приобрести девайс с качественным экраном, который обладает хорошей четкостью, высокой яркостью, контрастностью и цветопередачей;

аккумулятор — просмотр обучающих видео в интернете, так же как и общение в социальных сетях, съедает много заряда, поэтому важно, чтобы ребенок не израсходовал весь заряд, пока дойдет домой, и оставался на связи. Поэтому батарейка должна быть не ниже 3 500 мАч;

быстродействие —лучше, если в аппаратной части будут минимум 4-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. При таких параметрах смартфон не тормозит и быстрее справляется с поставленными задачами.

Предлагаем вам топ-5 сотовых аппаратов для школьника:

Модель Экран Объем оперативной и внутренней памяти Камеры в мегапикселях Батарея Год выпуска Стоимость* Samsung Galaxy A20 6.4 дюйма 3/32 ГБ 13 МП + 5 МП + 8 МП 4000 мАч 2019 1 965 c Huawei Y7 2019 6.26 дюйма 3/32 ГБ 13 МП + 2 МП + 8 МП 4000 мАч 2019 1 832 c Honor 8X 6.5 дюйма 4/64 ГБ 20 МП + 2 МП + 16 МП 3750 мАч 2018 2 499 c Xiaomi Redmi Note 7 6.3 дюйма 3/32 ГБ 48 МП + 5 МП + 13 МП 4000 мАч 2019 2 332 c Xiaomi Mi A3 6.09 дюйма 4/128 ГБ 48 МП + 8 МП + 2 МП + 32 МП 4030 мАч 2019 3 099 c

*Стоимость указана за 1 месяц при покупке в рассрочку на 6 мес.

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