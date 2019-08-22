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Бизнес

Выбираем смартфон для школьника. Топ-5

Сегодняшняя подборка смартфонов посвящена детям, которые собираются пойти в школу. Мы подобрали топ-5 смартфонов по разной цене, чтобы они отвечали основным характеристикам:

  • большой экран — главная составляющая в телефоне для школьника. Ладошка ребенка намного меньше руки взрослого, поэтому обращайте внимание на габариты смартфона. Несмотря на то что тренды идут в сторону увеличения диагоналей, новые модели более удобно лежат в руке. Чтобы сберечь зрение школьника, лучше приобрести девайс с качественным экраном, который обладает хорошей четкостью, высокой яркостью, контрастностью и цветопередачей;

  • аккумулятор — просмотр обучающих видео в интернете, так же как и общение в социальных сетях, съедает много заряда, поэтому важно, чтобы ребенок не израсходовал весь заряд, пока дойдет домой, и оставался на связи. Поэтому батарейка должна быть не ниже 3 500 мАч;

  • быстродействие лучше, если в аппаратной части будут минимум 4-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. При таких параметрах смартфон не тормозит и быстрее справляется с поставленными задачами.

Предлагаем вам топ-5 сотовых аппаратов для школьника:

Модель

Экран

Объем оперативной и 

внутренней памяти

Камеры в мегапикселях

Батарея

Год  

выпуска

Стоимость*

Samsung Galaxy A20

6.4 дюйма

3/32 ГБ

13 МП + 5 МП + 8 МП

4000 мАч

2019

 1 965 c

Huawei Y7 2019

6.26 дюйма

3/32 ГБ

13 МП + 2 МП + 8 МП

4000 мАч

2019

1 832 c

Honor 8X

6.5 дюйма

4/64 ГБ

20 МП + 2 МП + 16 МП

3750 мАч

2018

2 499 c

Xiaomi Redmi Note 7

6.3 дюйма

3/32 ГБ

48 МП + 5 МП + 13 МП

4000 мАч

2019

2 332 c

Xiaomi Mi A3

6.09 дюйма

4/128 ГБ

48 МП + 8 МП + 2 МП + 32 МП

4030 мАч

2019

3 099 c

*Стоимость указана за 1 месяц при покупке в рассрочку на 6 мес.

Чтобы понять, подходит ли смартфон вашему чаду, удобно ли он лежит в руке, во всех магазинах O!Store вы сможете протестировать смартфон и принять окончательное решение. В случае сомнений опытные консультанты помогут определиться с выбором, а также с подключением нужных тарифов и услуг.

Все перечисленные смартфоны можно купить в кредит или в рассрочку без процентов банка и выплачивать его стоимость постепенно. Оформить смартфон в кредит легко и быстро, подробнее об этом можно прочитать на сайте интернет-магазина ostore.kg, там же оформить заявку на получение кредита онлайн. При оформлении доставки на сайте www.ostore.kg вас будет ждать приятный бонус в виде 10 ГБ интернета на максимальной скорости в сети О!

O!Store желает вам удачных покупок!

Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие товара по телефону 0705007000 и на сайте www.ostore.kg. Цены действительны на момент публикации. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Отмечаем, что банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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