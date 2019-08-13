Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в сети O!Store.

Мобильный оператор О! совместно с ведущим мировым брендом смартфонов Honor представляет новую акцию в сети магазинов O!Store.

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Необходимый перечень документов для оформления смартфона в кредит или рассрочку и подробные условия акции «Выбери свои условия» на сайте ostore.kg.

Смартфоны Honor — идеальный выбор для самых активных и мобильных людей, для которых телефон не только средство связи. Мощные и производительные, для общения и развлечений с флагманскими «фишками», но по доступной цене.

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Акция по оформлению смартфонов Honor в рассрочку действует с 13 августа до 31 декабря 2019 года. Акция по оформлению смартфонов в кредит и получению кешбэка 10 процентов — с 13 августа до 30 ноября 2019 года.