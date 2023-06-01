Суперакция от «РСК Банка»! Детский депозит «Балакай» на выгодных условиях

Оформи детский депозит «Балакай» на выгодных условиях.

В рамках летней акции снижена сумма первоначального взноса по депозиту в 10 раз:

500 сомов вместо 5 тысяч сомов ;

; $10 вместо $100 .

«Балакай» — это депозит с возможностью открытия вклада на имя ребенка до его 18-летия.

Продукт уникален тем, что в рамках депозита предусмотрена ежегодная капитализация начисляемых процентов. Простыми словами — начисление процентов на проценты.

Кроме того, депозит предусматривает возможность пополнения. Перечислять желаемую сумму можно через мобильный банкинг RSK24 без посещения банка.

Депозит можно оформить в любом отделении «РСК Банка» с паспортом родителя и свидетельством о рождении ребенка.

Срок акции: 01.06.2023 — 30.06.2023.

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.

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