Суперакция от «РСК Банка»! Детский депозит «Балакай» на выгодных условиях

Оформи детский депозит «Балакай» на выгодных условиях.
В рамках летней акции снижена сумма первоначального взноса по депозиту в 10 раз:
- 500 сомов вместо 5 тысяч сомов;
- $10 вместо $100.
«Балакай» — это депозит с возможностью открытия вклада на имя ребенка до его 18-летия.
Продукт уникален тем, что в рамках депозита предусмотрена ежегодная капитализация начисляемых процентов. Простыми словами — начисление процентов на проценты.
Кроме того, депозит предусматривает возможность пополнения. Перечислять желаемую сумму можно через мобильный банкинг RSK24 без посещения банка.
Депозит можно оформить в любом отделении «РСК Банка» с паспортом родителя и свидетельством о рождении ребенка.
Срок акции: 01.06.2023 — 30.06.2023.
Лицензия НБ КР № 033, 033/1.