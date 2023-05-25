ЗАО «МПЦ» и Банк Монголии подписали меморандум о сотрудничестве

24 мая 2023 года подписан меморандум между ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» и Банком Монголии, основной целью которого является установление делового сотрудничества для проведения цифровой трансформации финансового сектора в странах.

В рамках данного меморандума планируются:

обмен профессиональными знаниями и ноу-хау в области платежных систем;

сотрудничество в реализации взаимного приема к обслуживанию национальных платежных карт двух сторон.

Партнерство с Банком Монголии внесет существенный вклад в развитие цифровых платежных технологий, а обмен опытом позволит ЗАО «МПЦ» эффективно выполнять задачи по развитию безналичных платежей в Кыргызской Республике и увеличить объем платежей по национальным платежным картам обеих сторон.

Для справки

Банк Монголии (Bank of Mongolia (The Central Bank) был создан в 1924 году как предприятие, основными функциями которого были обращение монгольской национальной валюты тогрог, финансирование торговой деятельности, регулирование поставок и цен на продукцию, выдача кредитов хозяйствующим субъектам. На сегодня Банк Монголии разрабатывает и реализует денежно-кредитную политику, выступает в качестве финансового посредника правительства и является надзирательным комитетом за банковской деятельностью в Монголии.

ЗАО «МПЦ» (лицензия Национального банка № 2001120515 от 12.05.2015, 3030200220 от 20.02.2020, 6001280220 от 28.02.2020) было создано в рамках реализации Государственной программы мероприятий на 2003-2005 годы по внедрению системы безналичных платежей и созданию инфраструктуры, способной обеспечить эффективное проведение платежей в Кыргызской Республике, основной целью которой является создание в стране эффективной системы безналичных расчетов и инфраструктуры, способной обеспечить проведение розничных и регулярных платежей через банковские счета.