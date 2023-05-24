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Бизнес

Бармены Кыргызстана покажут класс на Neva International Bartender Cup — 2023

30 мая в 12.30 в 5-звездочном отеле Hyatt Regency по адресу город Бишкек, улица Юсупа Абдрахманова, 191, при поддержке маркетингого агентства Creative Marketing Group пройдет кыргызский отборочный этап конкурса Neva International Bartender Cup — 2023.

Лучшие бармены Кыргызстана продемонстрируют мастерство обращения с шейкером и поборются за право поучаствовать в полуфинале конкурса в Санкт-Петербурге.

А по завершении мероприятия гостей и болельщиков ждет дегустация ярких и незабываемых коктейлей от спонсора.

В конкурсе две номинации — «Миксология» и «Флейринг». Участники уже прошли несколько этапов, которые состоялись в Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Минске, Ашхабаде и Москве. Победители отборочного тура в каждой номинации допускаются к полуфиналу и награждаются денежными призами (20 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч сомов соответственно). Полуфиналистам так же компенсируется стоимость жилья и перелета в Санкт-Петербург. Ознакомиться с расписанием турнира, составом участников и промежуточными итогами можно на официальном сайте конкурса https://nevabarcup.com/.

Для барменов Кыргызстана участие в международном конкурсе — это развитие своих профессиональных навыков, увеличение опыта и расширение кругозора, новые знакомства с коллегами мирового уровня, продвижение карьеры и приобретение навыков презентации и публичных выступлений.

Судить финал конкурса будет пятикратный чемпион мира по флейрингу Александр Штифанов, бренд-амбассадор Neva Виталий Заходяев, чемпион мира по флейрингу по версии Roadhouse World Open 2018 Егор Ржавцев, шеф-бармен и управляющий партнер баров «Арка» и «Ортодокс» Дмитрий Суворов, а также Виталий Колпин, многократный победитель и призер международных чемпионатов в номинации Flair Bartending в 18 странах.

NEVA IBC 2023 — это:

♦ призовой фонд 2,2 миллиона сомов;
♦ главный приз 324 тысячи сомов;
♦ более 350 участников;
♦ 10 стран-участниц;
♦ аудитория в соцсетях — более 1 миллиона человек.

Александр Штифанов:

— Привет, друзья! Конкурс пройдет в двух номинациях — «Флейринг» и «Миксология». География конкурса охватит РФ и ряд стран СНГ. Победители унесут с собой призовой фонд в 2,2 миллиона сомов!

Подробности на сайте https://nevabarcup.com/.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/266102/
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