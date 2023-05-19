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Бизнес

Будьте на связи в путешествии всего за 90 сомов

Интернет за границей — незаменимый атрибут путешествия или деловой поездки. Не везде встретишь бесплатный вай-фай, поэтому следует позаботиться о подключении роуминга. Точно пригодится — вдруг заблудитесь, надо и карту посмотреть, и такси вызвать, да мало ли что еще.

Вас выручат супервыгодные интернет-пакеты в роуминге от Мобильного оператора О!. С ними вас не потеряют ни родные, ни деловые партнеры. Подключайте в приложении «Мой О!» или наберите команду:

Экономичный тариф на связь за границей от О! работает в 17 странах: Россия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Саудовская Аравия, Таиланд, Вьетнам, Армения, Украина, Грузия, Беларусь, Испания, Бельгия, Дания, Люксембург, Кувейт.

Рассмотрим, что такое 1 МБ в роуминге и на что может его хватить?

1 мегабайт позволит вам написать примерно полсотни сообщений или поговорить пару минут в любом мессенджере. Конечно, фильмы и «тяжелые» фото лучше оставить «на потом» и отключить автообновление приложений через мобильные данные, иначе ваш смартфон может самостоятельно выходить в интернет и обновлять их.

Помощь за границей.

По этой ссылке вы узнаете, как отправить весточку родным, если вдруг вообще остались без средств на балансе. 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700. Стоимость пакетов указана с учетом НДС и НсП. Дополнительную информацию можно найти на сайте o.kg в разделе «Интернет-роуминг».

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265947/
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