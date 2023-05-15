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Бизнес

Классное летО! — это когда БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ всего за 550 сомов

Крутая акция от О!

Подключайте супертариф «БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ» на четыре недели всего за 550 сомов!

Как подключиться?

Просто купите новую SIM-карту или перейдите с вашего тарифа по команде *155*850#. По этой ссылке можно проверить, доступен ли переход с вашего тарифа. Подключайте в любом O!Store, у промоутеров или в приложении «Мой О!».

Что вы получаете?

Полный безлимит обеспечит вам яркое, насыщенное, интересное лето — поможет сохранить в соцсетях ваши впечатления, развлечет интересным контентом жаркими ночами, подарит хорошую скидку на комфортное и бизнес-такси.

Подключайтесь! И это все ваше:

  • БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет на максимальной скорости;
  • БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!;
  • 60 минут для звонков на другие мобильные сети КР;
  • 40 ТВ-каналов в высоком качестве в сервисе O!TV;
  • Сервис «О!Кино» на 14 дней: многотысячный каталог фильмов, сериалов и не только;
  • 90 дней бесплатной подписки «Яндекс Плюс».

О! — сеть для вашего смартфона.

 

Тариф «Переходи на О! БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ» на четыре недели по акции за 550 сомов (вместо 850 сомов) доступен для подключения при покупке новой SIM-карты и абонентам некоторых тарифов линейки «Переходи на О!», список которых можно узнать на сайте o.kg. Акционная стоимость распространяется на три первые абонентские платы. Акция действует до 15 сентября 2023 года. По истечении 93 дней с момента подключения по акции в силу вступят стандартные условия тарифа «Переходи на О! БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ 4 недели». Стоимость указана с учетом всех налогов. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР. Подробнее на www.o.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265429/
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