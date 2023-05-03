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Бизнес

Банкоматы «Керемет Банка» работают в штатном режиме

ОАО «Керемет Банк» относительно ситуации касательно отсутствия денежных средств в некоторых банкоматах сообщает нижеследующее.

Основным акционером банка является Национальный Банк Кыргызской Республики, и в связи этим банк участвует во многих государственных программах, в том числе по обслуживанию бюджетных организаций и организаций с государственной долей собственности по зарплатным проектам.

Учитывая значительный рост количества обслуживаемых организаций, рост заработных плат и социальных выплат, соответственно, вырос объем снимаемых наличных денежных средств из банкоматов. К тому же в конце каждого месяца происходит массовое одновременное зачисление заработных плат бюджетных организаций, что приводит к незначительным перебоям в обслуживании банкоматов, в том числе загрузке наличными денежными средствами.

«Керемет Банк», придерживаясь клиентоориентированной политики в своей деятельности, стремится к созданию максимальных удобств своим клиентам и быстро решать возникающие проблемы.

В настоящее время вся сеть банкоматов и других терминальных устройств банка работает в штатном режиме и клиенты могут в любое время снять наличные денежные средства или оплатить товары и услуги безналичным путем в торгово-сервисных предприятиях нашей страны.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264808/
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