«Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Кырман»

Более 3 тысяч жителей жилого массива получили доступ к надежному и экологичному энергоресурсу.

Газификация населенного пункта заметно упрощает и создает комфорт в быту. Сегодня жители могут использовать природный газ для приготовления пищи, отопления домов и других бытовых нужд. Более того, быт становится экологичным и не вредит здоровью.

Работы по газификации в «Кырмане» начались всего полгода назад, и за это время было проложено 17,5 километра внутридворовых и подземных газопроводов.

«Кырман» — это уже 42-й по счету жилой массив, куда «Газпром Кыргызстан» подвел газораспределительные сети. Всего за время деятельности компании было построено более 1 тысячи 100 километров газопроводов, которые обеспечили доступ к природному газу более 250 тысяч человек.

Мурат Сулайманов, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству: «Газпром Кыргызстан» не только обеспечивает бесперебойную подачу газа и стабильные цены, но и реализует масштабную программу модернизации и развития газовой инфраструктуры страны в рамках Генеральной схемы газификации республики и Инвестиционной программы компании.

За время своей деятельности мы обновили все ключевые газовые объекты на севере республики, активные работы ведем и на юге. Отмечу, что до нас никто не занимался реконструкцией газовой инфраструктуры Кыргызстана. Нам в наследие достались объекты и газопроводы, отработавшие по 30-40 лет, введенные в эксплуатацию еще в советское время.

На сегодня мы уже уверенно достигли 38-процентного уровня газификации страны. Планируем строить не менее 150-200 километров газораспределительных сетей ежегодно«.