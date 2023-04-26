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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Кырман»

Более 3 тысяч жителей жилого массива получили доступ к надежному и экологичному энергоресурсу.

Газификация населенного пункта заметно упрощает и создает комфорт в быту. Сегодня жители могут использовать природный газ для приготовления пищи, отопления домов и других бытовых нужд. Более того, быт становится экологичным и не вредит здоровью.

Работы по газификации в «Кырмане» начались всего полгода назад, и за это время было проложено 17,5 километра внутридворовых и подземных газопроводов.

«Кырман» — это уже 42-й по счету жилой массив, куда «Газпром Кыргызстан» подвел газораспределительные сети. Всего за время деятельности компании было построено более 1 тысячи 100 километров газопроводов, которые обеспечили доступ к природному газу более 250 тысяч человек.

Мурат Сулайманов, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству: «Газпром Кыргызстан» не только обеспечивает бесперебойную подачу газа и стабильные цены, но и реализует масштабную программу модернизации и развития газовой инфраструктуры страны в рамках Генеральной схемы газификации республики и Инвестиционной программы компании.

За время своей деятельности мы обновили все ключевые газовые объекты на севере республики, активные работы ведем и на юге. Отмечу, что до нас никто не занимался реконструкцией газовой инфраструктуры Кыргызстана. Нам в наследие достались объекты и газопроводы, отработавшие по 30-40 лет, введенные в эксплуатацию еще в советское время.

На сегодня мы уже уверенно достигли 38-процентного уровня газификации страны. Планируем строить не менее 150-200 километров газораспределительных сетей ежегодно«.

 
Мавлян Ахмедов, аксакал жилого массива «Кырман»: «Это долгожданное для нас событие. Мы уверены в том, что газификация жилмассива значительно улучшит наши социальные и бытовые условия. Хочу выразить благодарность компании «Газпром Кыргызстан» за проделанную работу. Жители очень рады и уже активно подключаются к голубому топливу. К тому же переход к газовому отоплению благоприятно скажется на воздухе в нашем жилмассиве и как следствие на здоровье наших жителей. Тема на сегодня, пожалуй, самая актуальная».
 
К 2030 году «Газпром Кыргызстан» планирует довести уровень газификации Кыргызской Республики до 60 процентов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264276/
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