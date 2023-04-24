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Бизнес

MBANK снизил комиссию за обналичивание в сторонних банкоматах страны в 10 раз

MBANK спешит сообщить о запуске новой акции для держателей карт Visa в сомовой валюте.

Теперь вы можете снять наличные с карты Visa в банкоматах сторонних банков по всему Кыргызстану за фиксированную плату в 25 сомов за одну операцию, вне независимости от суммы обналичивания.

 

Банкоматы MBANK «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН»

Банкоматы сторонних банков КР

Комиссия

0%

25 сомов

Пример

При снятии 1 000 сомов комиссия составит 0 сомов

При снятии 1 000 сомов комиссия составит 25 сомов
 

При снятии 15 000 сомов комиссия составит 0 сомов

При снятии 15 000 сомов комиссия составит 25 сомов

Акция действует с 24 апреля 2023 года до 24 июля 2023 года и распространяется на карты Visa в сомовой валюте.

MBANK — «Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» как первый цифровой банк в Кыргызстане ценит каждого клиента и старается сделать банковские услуги доступными и удобными, а жизнь своих клиентов проще.

MBANK — первый цифровой!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264042/
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