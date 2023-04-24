MBANK снизил комиссию за обналичивание в сторонних банкоматах страны в 10 раз

MBANK спешит сообщить о запуске новой акции для держателей карт Visa в сомовой валюте.
Теперь вы можете снять наличные с карты Visa в банкоматах сторонних банков по всему Кыргызстану за фиксированную плату в 25 сомов за одну операцию, вне независимости от суммы обналичивания.
|
Банкоматы MBANK «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН»
|
Банкоматы сторонних банков КР
|
Комиссия
|
0%
|
25 сомов
|
Пример
|
При снятии 1 000 сомов комиссия составит 0 сомов
|
При снятии 1 000 сомов комиссия составит 25 сомов
|
При снятии 15 000 сомов комиссия составит 0 сомов
|
При снятии 15 000 сомов комиссия составит 25 сомов
Акция действует с 24 апреля 2023 года до 24 июля 2023 года и распространяется на карты Visa в сомовой валюте.
MBANK — «Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» как первый цифровой банк в Кыргызстане ценит каждого клиента и старается сделать банковские услуги доступными и удобными, а жизнь своих клиентов проще.