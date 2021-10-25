Акция «Будущее ребенка уже сейчас»

ОАО «РСК Банк» запускает осеннюю акцию «Будущее ребенка уже сейчас» и дарит всем родителям шанс оформить детский депозит «Балакай» на супервыгодных условиях.

Только с 25 октября по 30 ноября 2021 года снижена сумма первоначального взноса в 10 раз:

— 500 сомов вместо 5 тысяч;

— $10 вместо $100!

«Балакай» — это возможность открытия вклада на имя ребенка до его 18-летия.

Уникальность продукта в том, что в рамках депозита предусмотрена ежегодная капитализация начисляемых процентов. По-простому начисление процентов на проценты.

Для оформления депозита надо подойти в любое отделение «РСК Банка» с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

Пополнение вклада возможно через «Мобильный банкинг RSK24».

В любое время в любом месте переводите средства на счет и становитесь на шаг ближе к мечте вашего ребенка!

Более подробную информацию можно получить в контакт-центре банка по номерам: 0312 / 0552 / 0706 / 0775 911 111.

Также можно посмотреть процентные ставки по ссылке.