17:04
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Бизнес

Акция «Будущее ребенка уже сейчас»

ОАО «РСК Банк» запускает осеннюю акцию «Будущее ребенка уже сейчас» и дарит всем родителям шанс оформить детский депозит «Балакай» на супервыгодных условиях.

Только с 25 октября по 30 ноября 2021 года снижена сумма первоначального взноса в 10 раз:

— 500 сомов вместо 5 тысяч;
— $10 вместо $100!

«Балакай» — это возможность открытия вклада на имя ребенка до его 18-летия.

Уникальность продукта в том, что в рамках депозита предусмотрена ежегодная капитализация начисляемых процентов. По-простому начисление процентов на проценты.

Для оформления депозита надо подойти в любое отделение «РСК Банка» с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

 

Пополнение вклада возможно через «Мобильный банкинг RSK24».

В любое время в любом месте переводите средства на счет и становитесь на шаг ближе к мечте вашего ребенка!

Более подробную информацию можно получить в контакт-центре банка по номерам: 0312 / 0552 / 0706 / 0775 911 111.

Также можно посмотреть процентные ставки по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/211562/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Интервью с председателем правления ОАО «РСК Банк» Азизбеком Оморкуловым
Улукбек Марипов встретился с председателем правления ОАО «РСК Банк»
ОАО «РСК Банк» запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей
«РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
«Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Приложение RSK24: банковские услуги в вашем телефоне
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
Бизнес
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
25 октября, понедельник
16:37
В Нарыне избрали мэра. ЦИК отменила итоги, потому что главу назначит президент В Нарыне избрали мэра. ЦИК отменила итоги, потому что г...
16:20
Российские блогеры из проекта «Своим ходом» приехали в Кыргызстан
16:18
Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
15:56
Мобильная клиника наконец-то начала работать. Выехала в Кемин
15:52
В селе Мыкан открыли школу. В церемонии принял участие Садыр Жапаров