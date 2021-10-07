«Газкомм». Будущее за экологически чистым и экономичным топливом

Столица Кыргызстана взлетает в антирейтинге городов с загрязненным воздухом каждую зиму. Ежегодно вместе с похолоданием Бишкек окутывает удушливый смог. Специалисты видят этому несколько основных причин, среди которых угольное отопление в частных домах, выбросы ТЭЦ и автомобильные выхлопы.

Развивая рынок экологически чистого топлива, компания «Газкомм» делает свой в клад в борьбу за дышащий Бишкек.

Не превращайте себя в кочегара

Уголь — это дешевый, а значит, доступный вид топлива. Такой довод чаще всего можно услышать, когда люди говорят об отоплении своих домов. Специалисты на это утверждение смотрят критически.

«Владельцы частных домов почему-то не считают все свои затраты, а это покупка не только угля, но и дров. Транспортировка топлива, выгрузка, время на растопку и поддержание нужной температуры в печи. Тепло напрямую зависит от качества угля, которое нередко оставляет желать лучшего. Если перевести все это в денежный эквивалент, вы поймете, что уголь не такой уж и экономичный», — считает директор компании «Газкомм» Айдин Султанбеков.

Экономия может быть экологичной

Развитие технологий позволило вывести сферу газового отопления на новый уровень, сделав ее одной из самых экологичных и экономически выгодных.

«Своим клиентам мы предлагаем установку современных конденсационных газовых котлов всемирно известных марок Bosch и Buderus. Их устройство и автоматика направлены на максимальное и безопасное использование сжигаемого газа. КПД такого котла превышает 100 процентов, а вредные выбросы сводятся к минимуму», — говорит Айдин Султанбеков.⠀

Фото из интернета. Наглядная разница между конвекционным и конденсационным котлами

От частных домов до квартир и котельных

Компания «Газкомм» оказывает полный перечень услуг газификации. От разработки проекта до воплощения его в жизнь как в уже построенных домах, так и на этапе их проектирования.

«Существует ошибочное мнение, что газовое отопление — удел частных домов. Но это не так. Например, при помощи наших настенных котлов мы можем сделать автономной от ТЭЦ любую квартиру, подъезд или многоэтажный дом. Разнообразие оборудования и решений позволяет обеспечить отоплением как отдельно взятые крупные объекты, так и целые микрорайоны», — уверяет директор компании.

Будущее — за газовым отоплением

По словам заместителя директора бишкекского филиала ОсОО «Газпром Кыргызстан» Адилета Жумабекова, вся верхняя зона столицы сегодня активно переходит на газовое отопление.

«В 2014-м был определен список из 22 жилмассивов, подлежащих газификации. Сегодня мы уже газифицировали 27 жилмассивов города, работы ведутся еще в двух. Подключаются к газу и строящиеся многоквартирные дома. Спрос большой. И я могу с уверенностью сказать, что газа хватит всему Бишкеку, проблем с этим не будет. Столица сегодня подпитывается с двух сторон, и готовится третья линия. Перспективы очень большие», — отметил он.

Фото 24.kg. Адилет Жумабеков

«Газкомм», по мнению Жумабекова, делает большой вклад в развитие сферы экологически чистого топлива. Оказывая социально важную услугу, компания не только обеспечивает уют в домах горожан, но и способствует городу в борьбе со смогом.

Более подробная информация на сайте компании и в Instagram.