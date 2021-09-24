Кыргызстану нужен новый антитабачный закон, или Об опыте развитых стран

В ходе проведенного в США исследования выявлено, что после закрытия витрин и удаления табачных продуктов из поля зрения покупателей подростки подвергаются их рекламе меньше на целых 83 процента.

В Англии пошли от обратного и изучили как влияет на покупателей прямая реклама пачек сигарет. Исследование показало, что заметная и привлекающая внимание выкладка табачных изделий в местах продажи, а также изображения брендов, особенно в небольших магазинах, увеличивают вероятность приобщения к курению.

Согласно исследованию университета Стирлинга (в нем участвовали молодые британцы от 11 до 16 лет), запрет на рекламу и выкладку табачной продукции, сделал курение «недопустимым» и «неприличным» в современном обществе.

А теперь зайдите в ближайший к вам ларек и обратите внимание, что эти же вейпы, нагреваемый табак и сигареты расположены на самом видном месте и подсвечены, буквально останавливая на себе взгляды.

Нашим законодателям, видимо, попалось на глаза именно американское исследование, потому что в антитабачном законе, который сейчас ожидает подписи президента, предлагается запретить выкладку табачных изделий в местах продаж, да и вообще всю рекламу сигарет, вейпов и нагреваемого табака (айкос и гло).

Однако документ, который приняли в трех чтениях еще в начале лета, до сих пор не вступил в силу. Кому это выгодно?

Понятно, что табачным компаниям. Аналогичный запрет на выкладку принят в России и Казахстане, и там были проведены целые кампании по попытке отменить нововведения. Нанятые маркетологи и активисты в один голос заявляли, что запрет на рекламу только увеличивает нелегальный рынок сигарет и не влияет на снижение числа курильщиков.

Эти сомнительные аргументы разбиты самым независимым экспертом — временем. Курильщиков в России с 2009 по 2019 год стало меньше на 17 миллионов человек.

По мнению Дарьи Халтуриной, которая много лет возглавляет антитабачное движение в России, такое изменение в восприятии курения появилось среди россиян благодаря комплексной борьбе с табакокурением, например, все тот же запрет на выкладку сигарет ― теперь надо называть определенный бренд сигарет, чтобы на кассе вам их достали из-под прилавка.

«Раньше как у нас было, наверное, у вас сейчас так же: идешь, вот эти ларьки, или в магазин ― и это (витрина с табачными изделиями) на тебя все время смотрит как иконостас. И это, во-первых, детям и подросткам как бы намекает, что пора [начинать курить]; во-вторых, есть люди, которые, например, только что бросили [курить, а эта выкладка] все время напоминает... Понимаете, как бы доминировали в городском пространстве — и ларьки вот эти, и магазины. [...] А сейчас они просто взяли и исчезли, это реально какое-то облегчение, я бы сказала», ― объясняет Дарья Халтурина.

Она считает, что власти Кыргызстана должны принять новый закон, который вводит сразу ряд запретов, в первую очередь убрать сигареты с витрин — все эти меры «будут усиливать друг друга».

Эффект закрытых витрин табачных изделий доказан более чем в 20 странах мира. Кыргызстану пора воспользоваться опытом.