Гендерное равенство и равноправное партнерство обсуждают в Бишкеке

В Бишкеке проходит конференция «Пути развития через равноправное партнерство», посвященная продвижению гендерного равенства и равноправного партнерства мужчин и женщин в общественной жизни. Организатор встречи — проект USAID «Жигердүү жарандар».⠀

Основная цель мероприятия — укрепление женского лидерства. Участники обсудят ключевые проблемы в этой области и будут работать над их решением.⠀

«Мы стараемся создать демократическое общество, где должен быть гендерный баланс. В стране проводится работа по созданию гендерного равенства. Со стороны кабинета министров были приняты законы о защите семьи, защите детей и комплексная программа», — сказала на открытии конференции заместитель председателя Кабинета министров Жылдыз Бакашова.⠀

Мероприятие открылось фотовыставкой и показом видеороликов об историях успеха женщин-лидеров в различных сферах. В ходе двухдневного мероприятия представители гражданского общества и государственных органов проведут дискуссии по вопросам участия женщин в гражданских инициативах и работе местных кенешей.⠀

«Женщины становятся лидерами местных кенешей, отстаивая интересы своих сообществ. Сегодняшняя конференция — это еще один шаг в поддержку будущего Кыргызской Республики», — сказала временная поверенная в делах США в Кыргызстане госпожа Соната Н. Коултер.⠀

Кроме того, участники ознакомятся с выводами аналитического исследования о факторах, влияющих на участие женщин в принятии решений на местном уровне. В исследовании рассматриваются гендерные барьеры и приводятся рекомендации по их устранению.⠀

Участие в мероприятии принимают заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова, депутат Жогорку Кенеша КР Наталья Никитенко, депутаты местных кенешей, общественные деятели и представительницы партнерских организаций.⠀

По итогам конференции участники разработают планы действий по продвижению женского лидерства. Идеи не останутся на бумаге, а будут реализованы в течение следующего года.