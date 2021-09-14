17:13
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.16
Бизнес

Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»

С самого начала пандемии COVID-19 Мобильный оператор О! активно включился в проект по обеспечению высококачественного процесса виртуального обучения, предоставив педагогам, ученикам и студентам льготные тарифы. Проект реализован при участии и поддержке Министерства образования и науки КР.

Одной из самых успешных разработок компании стал социальный тариф для учителей «Мугалим» с абонентской платой всего 285 сомов за 30 дней.

Учитель получает:

  • 30 ГБ интернета;
  • 100 минут на другие мобильные сети КР;
  • ПОЛНОСТЬЮ БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!;
  • БЕСПЛАТНЫЙ интернет-трафик для общения и проведения онлайн-обучения в WhatsApp, Telegram, Skype, Google Classroom, Zoom, Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Twitter;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ к специальному пакету образовательных ТВ-каналов «О!TV Обучение»;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ в «Мой О!» к разделу «Мектеп» с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками, а также к образовательному онлайн-ресурсу «ЯКласс».

Как подключиться?

Подключиться можно онлайн или в любом магазине O!Store. Вам понадобятся паспорт и справка с места работы.

Если вы впервые подключаете тариф, вам нужно пройти регистрацию в приложении «Мой О!». Скачайте приложение в Google Play или App Store. Зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Выберите вкладку «Для учителя» и заполните специальную форму. Тариф будет подключен в течение дня автоматически на номере телефона, через который производилась регистрация. Если раньше вы уже проходили регистрацию, просто наберите команду *155*82#. Стоимость указана с учетом всех налогов. Подробнее о тарифе можно узнать на сайте o.kg.

Формирование доступной цифровой среды — одна из ключевых целей Мобильного оператора О!, которая полностью соответствует государственной политике по цифровизации. По доступности скоростного мобильного интернета 4G LTE сегодня Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди стран СНГ. Мобильным интернетом 4G от О! охвачены тысячи отдаленных населенных пунктов, в которых проживает более 99 процентов населения страны.

Мобильный оператор О! — УЧИМСЯ ВМЕСТЕ!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/207048/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Скоро в школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от О!
Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Получите кешбэк 10 процентов при покупке смартфонов Realme или Tecno в O!Store
Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии
Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Где собрать ученика в школу?
В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Популярные новости
Новые тарифы ставят бизнес в&nbsp;безвыходное положение. Обращение к&nbsp;властям Новые тарифы ставят бизнес в безвыходное положение. Обращение к властям
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
Скоро в&nbsp;школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от&nbsp;О! Скоро в школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от О!
Бизнес
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
Скоро в&nbsp;школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от&nbsp;О! Скоро в школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от О!
Новые тарифы ставят бизнес в&nbsp;безвыходное положение. Обращение к&nbsp;властям Новые тарифы ставят бизнес в безвыходное положение. Обращение к властям
14 сентября, вторник
17:02
Протесты в Терек-Сае. Акция против золотодобывающей фирмы продолжается Протесты в Терек-Сае. Акция против золотодобывающей фир...
16:37
В Жайылском районе выдали дневники с перевернутой картой Кыргызстана
16:34
В Токмаке спасатели МЧС помогли девочке выбраться из запертой квартиры
16:15
Владимир Путин не приедет в Душанбе
16:00
Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»