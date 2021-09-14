С самого начала пандемии COVID-19 Мобильный оператор О! активно включился в проект по обеспечению высококачественного процесса виртуального обучения, предоставив педагогам, ученикам и студентам льготные тарифы. Проект реализован при участии и поддержке Министерства образования и науки КР.

Одной из самых успешных разработок компании стал социальный тариф для учителей «Мугалим» с абонентской платой всего 285 сомов за 30 дней.

Учитель получает:

30 ГБ интернета;

100 минут на другие мобильные сети КР;

ПОЛНОСТЬЮ БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!;

БЕСПЛАТНЫЙ интернет-трафик для общения и проведения онлайн-обучения в WhatsApp, Telegram, Skype, Google Classroom, Zoom, Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Twitter;

БЕСПЛАТНЫЙ доступ к специальному пакету образовательных ТВ-каналов «О!TV Обучение»;

БЕСПЛАТНЫЙ доступ в «Мой О!» к разделу «Мектеп» с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками, а также к образовательному онлайн-ресурсу «ЯКласс».

Как подключиться?

Подключиться можно онлайн или в любом магазине O!Store. Вам понадобятся паспорт и справка с места работы.

Если вы впервые подключаете тариф, вам нужно пройти регистрацию в приложении «Мой О!». Скачайте приложение в Google Play или App Store. Зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Выберите вкладку «Для учителя» и заполните специальную форму. Тариф будет подключен в течение дня автоматически на номере телефона, через который производилась регистрация. Если раньше вы уже проходили регистрацию, просто наберите команду *155*82#. Стоимость указана с учетом всех налогов. Подробнее о тарифе можно узнать на сайте o.kg.

Формирование доступной цифровой среды — одна из ключевых целей Мобильного оператора О!, которая полностью соответствует государственной политике по цифровизации. По доступности скоростного мобильного интернета 4G LTE сегодня Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди стран СНГ. Мобильным интернетом 4G от О! охвачены тысячи отдаленных населенных пунктов, в которых проживает более 99 процентов населения страны.