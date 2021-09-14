Скоро в школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от О!

Подключайте своим школьникам льготный тариф от Мобильного оператора О! — «Окуучу».

Тариф создан специально для школьников, у него низкая стоимость и это одно из самых выгодных мобильных решений на рынке.

Помимо учебы дети любят и пообщаться, а в тарифе «Окуучу» полностью БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!. Кроме этого, БЕЗЛИМИТНЫЕ WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom и Google Classroom.

Есть все необходимое для обучения

БЕСПЛАТНЫЙ доступ к порталам дистанционного обучения OKU.EDU.GOV.KG, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, moodle.inai.kg, ibilim.kg;

БЕСПЛАТНЫЙ доступ в «Мой О!» к разделу «Мектеп» с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками, а также к образовательному онлайн-ресурсу «ЯКласс»;

БЕСПЛАТНЫЙ доступ к пакету «O!TV Обучение» в приложении O!TV для онлайн-просмотра видеоуроков.

Выбирайте из двух вариантов подключения

с еженедельной оплатой за 95 сомов;

или на 4 недели всего за 285 сомов.

Как подключить (вам понадобится свидетельство о рождении школьника)

ОНЛАЙН. Подключайтесь удаленно в приложении «Мой О!». Скачайте приложение, зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация.

Подключайтесь удаленно в приложении «Мой О!». Скачайте приложение, зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация. В O! STORE. Посетите ближайший O!Store. Все адреса офисов вы найдете по ссылке.

Посетите ближайший O!Store. Все адреса офисов вы найдете по ссылке. Если раньше уже проходили регистрацию, просто наберите команду *155*92#.

Родителям на заметку

1. Подключите бесплатную опцию «Мои номера» в приложении «Мой О!» — она подскажет, когда баланс ребенка близок к нулю. Пополнить его баланс вы сможете сразу же через кошелек «О!Деньги»*. Еще вы сможете следить за остатком гигабайтов и минут на номере вашего школьника, подключать необходимые услуги или менять ему тариф.

2. Подключите любой из сервисов «Где ты?» и «Где дети?». Они помогают определять местонахождение ребенка за секунды. При необходимости он сам сможет сообщить свою локацию с помощью сигнала «Внимание, я тут!». Можно настроить график автопоиска, что помогает отслеживать координаты в выбранные дни недели. Это удобно, когда нужно быть уверенным, что ребенок добрался до школы в установленное время.

Стоимости указаны с учетом всех налогов. Все подробности о тарифах и услугах вы можете найти на сайте o.kg.

Мобильный оператор О! — учимся вместе.

*Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБ КР № 037.