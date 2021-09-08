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Бизнес

«Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве

7 сентября 2021 года ОАО «Оптима Банк» и Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) подписали меморандум о сотрудничестве.

По словам председателя правления администрации МФЦА Ернура Рысмагамбетова, МФЦА— это финансовый хаб для Центральной Азии, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Ближнего Востока, Западного Китая, Монголии и Европы.

Целью МФЦА является не только содействие в привлечении инвестиций, но и создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Казахстана и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

Как отметил Ернур Рысмагамбетов, специфика финансового рынка у каждой страны разная и основной целью визита в КР является изучение и анализ рынка для дальнейшего сотрудничества. По его мнению, иностранные модели развития применимы, но нуждаются в адаптации для местного рынка.

«В Казахстане деятельность МФЦА уже дает свои плоды, к примеру за предыдущий год МФЦА привлекли иностранных инвестиций на сумму $4,7 миллиарда», — сказал он.

В свою очередь генеральный директор Green Finance Centre Ltd. Айдар Казыбаев рассказал о возможностях получения ОАО «Оптима Банк» статуса «Зеленый Банк» в рамках деятельности Центра зеленых финансов.

«Зеленые финансы — это инвестиции и другие финансовые инструменты, направленные на реализацию экологически чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов», — сказал он.

В ходе встречи стороны также обсудили направления сотрудничества и новые возможности для ОАО «Оптима Банк».

После подписания меморандума председатель правления ОАО «Оптима Банк» Бейбут Капышев рассказал гостям о предстоящем 30-летии банка, которое состоится в мае 2022 года и заранее пригласил всех присутствующих на празднование юбилея.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/206440/
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