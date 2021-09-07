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Бизнес

Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV

Сегодня уже через пару часов национальная сборная Кыргызстана «АкШумкар» сыграет со сборной Бангладеш.

Домашний матч пройдет в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова и начнется в 20.30.

И если у вас нет билета на это событие, но вы хотите поддержать нашу команду, скорее скачивайте приложение O!TV и смотрите прямую трансляцию матча в эфире телеканала «КТРК Спорт»!

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Поединок пройдет в рамках заключительного тура международного турнира «Кубок трех наций», который проходит в Бишкеке со 2 по 7 сентября.

«Кубок трех наций» проходит в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии — 2023. Участники — национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш. Наши спортсмены уже обыграли сборную Палестины, и есть все шансы на победу!

Болейте за наших, где бы вы ни были, на любом удобном устройстве: смартфоне, ноутбуке или телевизоре. Подробнее на сайте otv.kg.

Алга, Кыргызстан!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/206325/
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