Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV

Сегодня уже через пару часов национальная сборная Кыргызстана «АкШумкар» сыграет со сборной Бангладеш.

Домашний матч пройдет в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова и начнется в 20.30.

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Поединок пройдет в рамках заключительного тура международного турнира «Кубок трех наций», который проходит в Бишкеке со 2 по 7 сентября.

«Кубок трех наций» проходит в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии — 2023. Участники — национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш. Наши спортсмены уже обыграли сборную Палестины, и есть все шансы на победу!

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